Міністр фінансів Сергій Марченко прокоментувавоприлюднену 17 червня на Лондонській фондовій біржі заяву уряду України. «Сильні армії мають підтримувати сильні економіки задля того, щоб вигравати війни. Україна продемонструвала надзвичайну стійкість, зіткнувшись із повномасштабним вторгненням росії, а наша економіка перевершила всі очікування. Але це крихка рівновага, яка залежить від продовження послідовної та значної підтримки партнерів. Вчасна реструктуризація боргу — важлива частина цієї підтримки.

Україна проводила консультації з інвесторами на постійній основі з початку неспровокованого повномасштабного вторгнення росії та доклала чимало зусиль, щоб провести переговори з радниками та членами Комітету власників єврооблігацій на засадах взаємної довіри. Ми врахували відгуки інвесторів і ринку та підготували конструктивну й інноваційну пропозицію, яка, на наш погляд, прийнятна для всіх сторін. Нашу пропозицію підтримують МВФ та офіційні кредитори.

Знаю, що ми просимо приватних кредиторів докласти значних зусиль, але без реструктуризації Україна не зможе достатньо профінансувати нашу оборону і розпочати програму відновлення та реконструкції, яка є спільною метою для всіх наших партнерів з державного і приватного секторів.

Оскільки ми наближаємося до дати закінчення відстрочки платежів за єврооблігаціями, нам необхідно спонукати власників наших єврооблігацій до продовження конструктивних переговорів. Їхні пропозиції мають відображати більш значне зменшення боргу відповідно до параметрів МВФ і поточної макрофінансової ситуації в Україні. Ми продовжимо продуктивні переговори з інвесторами задля врегулювання всіх наявних розбіжностей. Ми впевнені, що угоди про реструктуризацію можна досягнути в найближчі тижні до закінчення чинної відстрочки платежів», — зауважив міністр.

17 червня уряд Українипублічно повідомив, що з 3 по 14 червня Україна проводила закриті зустрічі із представниками Комітету власників єврооблігацій, до складу якого входять великі інституційні та інші довгострокові інвестори, що володіють приблизно 20% єврооблігацій України. Метою зустрічей було обговорення умов реструктуризації 13 серій єврооблігацій України, що має відбутися до 1 серпня 2024 року, збирання відгуків від ринку та погодження структури, яка була б задовільною для всіх сторін і дала б Україні змогу досягти боргової стійкості відповідно до вимог програми МВФ. Умови запропоновано на основі базового макроекономічного сценарію МВФ. Пропозиція України полягає в обміні всіх 13 серій єврооблігацій або на серію інструментів з фіксованим доходом (прості облігації) та державні деривативні інструменти (варіант 1), або на серію простих облігацій (варіант 2).

Досягнення домовленості з інвесторами щодо умов реструктуризації очікується до 1 серпня цього року, повідомляє Мінфін.