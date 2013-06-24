Кабінет Міністрів підтримав розроблений Міністерством молоді та спорту законопроєкт щодо закріплення утвердження української національної та громадянської ідентичності серед засад внутрішньої і зовнішньої політики держави.
Ідеться про зміни до Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики». Наразі закон визначає національнопатріотичне виховання як одну із засад внутрішньої політики в гуманітарній сфері. Проте в ньому окремо не визначено ширшого напряму — утвердження української національної та громадянської ідентичності.
Змінами, розробленими Мінмолодьспорту, передбачено закріпити на рівні закону те, що вже реалізують у державній політиці: розвиток громадянської освіти, національнопатріотичного та військовопатріотичного виховання, формування оборонної свідомості, громадянської стійкості та готовності до національного спротиву.
Окремий блок змін стосується українців, які проживають за межами України. У проєкті закону передбачено доповнення засад зовнішньої політики положенням про збереження та утвердження української національної та громадянської ідентичності.
«Після 2014 року, а особливо після повномасштабного вторгнення, стало очевидно, що українська ідентичність — питання державної стійкості і безпеки. Важливо, щоб цей напрям мав чітке місце серед засад державної політики — як усередині країни, так і в роботі з українцями за кордоном, щоб вони зберігали зв’язок з Україною», — зазначив міністр молоді та спорту Матвій Бідний, повідомляє Мінмолодьспорту.