Кабінет Міністрів підтримав розроблений Міністерством молоді та спорту законопроєкт щодо закріплення утвердження української національної та громадянської ідентичності серед засад внутрішньої і зовнішньої політики держави.

Ідеться про зміни до Закону України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики». Наразі закон визначає національно­патріотичне виховання як одну із засад внутрішньої політики в гуманітарній сфері. Проте в ньому окремо не визначено ширшого напряму — утвердження української національної та громадянської ідентичності.

Змінами, розробленими Мінмолодьспорту, передбачено закріпити на рівні закону те, що вже реалізують у державній політиці: розвиток громадянської освіти, національно­патріотичного та військово­патріотичного виховання, формування оборонної свідомості, громадянської стійкості та готовності до національного спротиву.

Окремий блок змін стосується українців, які проживають за межами України. У проєкті закону передбачено доповнення засад зовнішньої політики положенням про збереження та утвердження української національної та громадянської ідентичності.