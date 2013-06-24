Оперативники та аналітики Головного управління розвідки Міністерства оборони України ідентифікували особовий склад управління та командування підрозділів 22-ї важкої бомбардувальної авіаційної дивізії командування дальньої авіації військово-повітряних сил військово-космічних сил зс рф (в/ч 06987, аеродром базування “енґельс”, саратовська область), причетних до ракетних ударів по цивільній інфраструктурі України.Про це повідомляє на своєму сайті Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

До складу 22 вбад входять 121-й та 52-й важкі бомбардувальні авіаційні полки:

121 вбап – в/ч 85927, аеродром базування “енґельс” саратовської області, стратегічні бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160;

52 вбап – в/ч 33310, аеродром базування “шайковка” калузької області, дальні бомбардувальники Ту-22М3.

Встановлено особовий склад дивізії, безпосередньо причетний до планування, організації та здійснення обстрілів території України крилатими ракетами повітряного базування Х-22/Х-32 (Ту-22М3) та Х-101/Х-555/Х-55 (Ту-95МС/Ту-160).

Саме ці льотчики є відповідальними за численні жертви і руйнування в Україні внаслідок злочинного ракетного терору, який вони проводять з території рф.

Нагадуємо, що за кожен здійснений проти України воєнний злочин буде справедлива відплата.

Слава Україні!