Міністр внутрішніх справ України повідомив про основні напрацювання МВС у підтримці ветеранів. Зокрема, про соціальний супровід, професійну медичну та психологічну допомогу, реабілітацію та протезування, сприяння працевлаштуванню та допомогу родинам ветеранів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко взяв участь у VII Щорічному міжнародному форумі «Україна. Ветерани. Єдність», який відбувся 22 серпня під головуванням Президента України Володимира Зеленського. Під час заходу він детально розповів про діяльність МВС у підтримці ветеранів.

«Міністерство внутрішніх справ України є другим в системі безпеки та оборони України за кількістю учасників бойових дій. Особлива увага та великі зусилля нашого відомства приділяються як медичному, так і соціальному супроводу кожного з них. А також підтримці їхніх родин. Це сила держави, коли ветерани мають великий авторитет та повагу в суспільстві», - заявив Ігор Клименко.

Медична та психологічна підтримка

За його словами, МВС з початку війни значно розвинуло методи медичної та психологічної допомоги пораненим бійцям. На даний момент вже діють шість медичних реабілітаційних центрів в Україні, де надається весь спектр реабілітаційних послуг та використовується інтелектуальні системи діагностики та корекції фізичного стану.

«МВС у постійній співпраці з міжнародними партнерами готує висококваліфікованих реабілітологів, які після свого навчання допомагають бійцям відновитися і фізично, і ментально. Серед сучасних ефективних методів - іпотерапія, каністерапія та дельфінотерапія. Вони допомагають не тільки у відновленні фізичних функцій, але й у боротьбі з посттравматичними стресовими розладами», - розповів Ігор Клименко.

Очільник МВС наголосив, що психологічне відновлення поранених – надзвичайно важлива складова реабілітації, оскільки ментальне здоров'я кожного бійця на фронті визначає стійкість всього підрозділу.

«В МВС запроваджені пункти психологічних практик. Психологи, які в нас працюють, пройшли відповідні навчання, в тому числі в Сполучених Штатах Америки. Ми дуже багато інформації взяли щодо посттравматичних стресових розладів з країн, де вже проходили бойові дії, у тому числі у Ізраїля, і передаємо цей досвід нашим психологам, які вже потім вчать інших психологів», - зазначив Ігор Клименко.

Також, за словами Міністра, МВС впроваджує пілотні проекти з адаптивного спорту, який надає постраждалим можливість знову займатися фізичною активністю та соціально інтегруватися. На цей час на базі МВС вже створено 10 пілотних спортивних локацій. На них тренуються ветерани у супроводі сертифікованих тренерів - їх готують у співпраці з Міністерством молоді та спорту.

Соціальна допомога

«Як тільки військовий потрапив до госпіталю, наші фахівці відразу починають з ним проводити соціальну роботу. Ключову роль у цьому відіграють соціальні супровідники – сьогодні цих спеціалістів в системі МВС – 580. Їх кількість буде збільшуватися, в залежності від потреби», - зазначив Глава відомства в контексті реалізації масштабних проектів МВС із соціального супроводу ветеранів.

Робота супровідників охоплює різноманітні напрями: інформування про права, пільги та гарантії, реабілітацію, протезування (за необхідності), оформлення документів тощо. Фактично, він працює як персональний менеджер у банку – надає консультації, допомагає зібрати необхідні документи тощо.

Електронні послуги

Для того, щоби охопити велику кількість ветеранів та надати кожному з них належний соціальний супровід, МВС запровадило «Електронний кабінет постраждалого».

Працівники Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, поліцейські, рятувальники, які мають статус постраждалих, а також члени їхніх родин, можуть отримати доступ до своїх облікових даних та залишити запит на медичну, психологічну та юридичну допомогу. Також там відображаються контакти супровідника, який закріплений за особою.

Крім того, працює контактний центр з питань соціального захисту, де кожного постраждалого супроводжує кваліфікований спеціаліст. На сьогоднішній день центр прийняв майже 1500 дзвінків.

Підтримка родин

Одним із важливих проєктів МВС із підтримки родин ветеранів є відкриття п’яти ліцеїв безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС у Києві, Вінниці, Кривому Розі, Дніпрі та Івано-Франківську. В них з початку цього навчального року вчитимуться діти військовослужбовців із системи МВС та інших організацій Сил безпеки та оборони України

«Ліцеїсти отримають комплексну та якісну спеціалізовану освіту безпекового спрямування та перебуватимуть на повному державному забезпеченні. У ліцеях працюють вихователі із числа учасників бойових дій, які мають педагогічну освіту і досвід роботи з дітьми. Таким чином ми сприяємо іншому важливому елементу інтеграції ветеранів – працевлаштуванню після служби.

Є спеціально визначені посади, які займають саме наші бійці, які у силу різних обставин не можуть продовжувати службу. Нам важливо дати їм роботу, зберегти в системі МВС», - підсумував у своєму виступі Ігор Клименко.