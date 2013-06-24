Доступність екстрених служб та послуг МВС – це можливість отримати допомогу тоді, коли це справді потрібно. На цьому наголосив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час засідання Ради безбар’єрності за участю першої леді України Олени Зеленської та під головуванням Віце-премʼєр-міністра з відновлення – Міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби, передає пресцентр Урядовий портал.

На події були присутні члени Ради безбар’єрності, серед яких представники Міністерств, Верховної Ради України, Офісу Президента України, Посли іноземних держав, представники обласних військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, проєктів міжнародної технічної допомоги та експертних громадських організацій.

Також у засіданні брали участь представники приватних бізнесів, що розвивають безбар’єрність.

Із вступним словом до присутніх звернулась перша леді України Олена Зеленська, вона зазначила, що, згідно з даними нещодавнього опитування від Центру соціальних змін і поведінкової економіки, проведеного за ініціативою ЮНІСЕФ, безбар’єрність – серед нових цінностей суспільства для 87 % українців.

«Це колосальні зрушення в суспільній свідомості. Таку вмотивованість людей треба зберегти. Тому хочу сфокусувати на цьому нашу увагу – ось суспільний запит нарешті з’явився, не відповісти на нього не можна. Втрачену мотивацію піднімати навіть важче, аніж створювати з нуля», – заявила перша леді.

Своєю чергою Олексій Кулеба наголосив на пріоритетності безбар’єрних підходів у процесі підтримки та розвитку стійкості українського суспільства.

«Уряд затвердив оновлений План заходів на 2025–2026 роки. Цей документ – результат спільної роботи Міністерств, обласних адміністрацій, експертів та громадських організацій. Ми врахували попередній досвід і нові виклики, пов’язані з воєнним станом. План містить конкретні завдання та строки виконання», – додав Віце-премʼєр-міністр.

Під час панелі «Суспільно-громадянська безбар’єрність» Глава МВС України підкреслив важливість забезпечення рівного доступу до екстрених служб і послуг для всіх громадян.

«МВС України – це структура, яка охоплює велику кількість підрозділів, служб та сервісів, які не тільки реагують на екстрені виклики, але й надають різного типу послуги. Важливо забезпечити якісний та своєчасний доступ до них. Це не тільки про безпеку людей, а й про довіру до Міністерства та держави в цілому. Важливо, щоб усі хто потребує допомоги її отримали. Наша відповідальність забезпечити базове право кожного – бути почутим і захищеним», – зазначив Ігор Клименко.

Міністр внутрішніх справ розповів, що лише за неповні три місяці 2025 року підрозділи ДСНС здійснили понад 114 тисяч виїздів на місця надзвичайних ситуацій, а Національна поліція опрацювала понад 1 мільйон повідомлень від громадян: «Такі дані свідчать про критичну важливість забезпечення доступу абсолютно усіх верств населення до екстрених служб та необхідної допомоги».

МВС вже впроваджує системні зміни у наданні екстреної допомоги та послуг. Зокрема, в Україні успішно працює Служба 112, цифровізуються сервіси, адаптується інформація для людей з особливими потребами, а персонал проходить навчання з безбар’єрної комунікації.

«Оперативне реагування – ключовий показник ефективності роботи правоохоронних органів. Зокрема, Служба 112 стала єдиним вікном для отримання допомоги. Це про комплексність та швидкість. Людина дзвонить за одним номером, а викликає одночасно всі служби, необхідні для вирішення ситуації. Комунікаційні центри вже працюють у Києві, Львові та Дніпрі. У цьому році планується відкриття в Одесі», – розповів Ігор Клименко.

Міністр зазначив, що за номером 112 отримати допомогу також можуть люди з порушеннями слуху чи мовлення. Наразі операторами опрацьовано понад 26 тисяч звернень жестовою мовою.

Окрім цього, проводиться активна робота над забезпеченням доступності до інформаційних ресурсів МВС. Систематично створюються та оновлюються відеоролики, спрямовані на адаптацію інформації та послуг. Наприклад базова доступність сайту МВС у 2025 році піднялась на 3 бали, відповідно до результатів, представлених Мінцифри.

Окремо Міністр внутрішніх справ України зупинився над проектом МВС, який вже успішно реалізується – «Автошколи для осіб з інвалідністю». Ігор Клименко розповів, що у сервісних центрах МВС є можливість для людей з інвалідністю здавати практичні іспити для отримання посвідчення водія на спеціально обладнаних автівках. Також триває процес перекладу жестовою мовою теоретичного курсу навчання майбутніх водіїв.

«Ми оновлюємо не лише інструменти, а й саму логіку взаємодії. Люди швидко та комфортно отримують допомогу та послуги. Замість перешкод – зрозумілі кроки, замість невизначеності – людяна комунікація. Це і є комплексний та людиноцентричний підхід», – заявив Ігор Клименко.

Принагідно Міністр внутрішніх справ України подякував партнерам за підтримку та співпрацю у впровадженні ініціатив, спрямованих на підвищення доступності та ефективності екстрених служб.

«Безпека – це базова потреба кожної людини. Ми усвідомлюємо, що доступність екстрених служб та послуг МВС – це можливість отримати допомогу тоді, коли це справді потрібно. В той же час тисячі наших Героїв, які отримали серйозні поранення мають бути працевлаштовані. Саме тому в Міністерстві внутрішніх справ України ми влаштували вже тисячу наших бійців Національної гвардії, Державної прикордонної служби, Національної поліції України та рятувальників на посади. Тому що наші люди, які воювали і воюють захищаючи нашу державу мають бути захищені», – резюмував Ігор Клименко.