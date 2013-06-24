Гвардійці за тиждень знищили 58 артсистем ворога і не тільки. Про це у своєму офіційному Telegram-каналі написав Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає пресцентр Урядовий портал.

«Тримаємо стрій. Тримаємо оборону. Спроби ворога знайти слабкі місця в обороні та постійні штурми наших позицій зустрічають запеклий спротив наших бійців», - зазначив він.

Очільник МВС навів перелік ворожої техніки. Знищеної гвардійцями за минулий тиждень:

9 танків

30 од. броньованої техніки

26 од. автомобільної техніки

13 складів з боєкомплектом

6 од. інженерної техніки

3 зенітно-ракетних комплекси

61 бліндаж противника з особовим складом всередині

«Гвардійці також виявили та знищили 58 ворожих артилерійських систем. Знищуємо ворога далі. Боремося», - підсумував Міністр.