Гвардійці за тиждень знищили 58 артсистем ворога і не тільки. Про це у своєму офіційному  Telegram-каналі  написав Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає пресцентр Урядовий портал.

«Тримаємо стрій. Тримаємо оборону. Спроби ворога знайти слабкі місця в обороні та постійні штурми наших позицій зустрічають запеклий спротив наших бійців», - зазначив він.

Очільник МВС навів перелік ворожої техніки. Знищеної гвардійцями за минулий тиждень:

  • 9 танків
  • 30 од. броньованої техніки
  • 26 од. автомобільної техніки
  • 13 складів з боєкомплектом
  • 6 од. інженерної техніки
  • 3 зенітно-ракетних комплекси
  • 61 бліндаж противника з особовим складом всередині

«Гвардійці також виявили та знищили 58 ворожих артилерійських систем. Знищуємо ворога далі. Боремося», - підсумував Міністр.

 