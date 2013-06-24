Гвардійці за тиждень знищили 58 артсистем ворога і не тільки. Про це у своєму офіційному Telegram-каналі написав Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає пресцентр Урядовий портал.
«Тримаємо стрій. Тримаємо оборону. Спроби ворога знайти слабкі місця в обороні та постійні штурми наших позицій зустрічають запеклий спротив наших бійців», - зазначив він.
Очільник МВС навів перелік ворожої техніки. Знищеної гвардійцями за минулий тиждень:
- 9 танків
- 30 од. броньованої техніки
- 26 од. автомобільної техніки
- 13 складів з боєкомплектом
- 6 од. інженерної техніки
- 3 зенітно-ракетних комплекси
- 61 бліндаж противника з особовим складом всередині
«Гвардійці також виявили та знищили 58 ворожих артилерійських систем. Знищуємо ворога далі. Боремося», - підсумував Міністр.