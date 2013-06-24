Кількість саперів плануємо збільшити до 2800. Про це Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив в інтерв’ю інформаційному агентству, передає пресцентр Урядовий портал.

Він зазначив, що в структурі МВС близько 2 тисяч саперів.

«Це і в ДСНС, і в Нацполіції та Національній гвардії. Плануємо збільшити їх кількість до 2800», - повідомив очільник МВС.

Також він нагадав, що в ДСНС діє Міжрегіональний центр гуманітарного розмінування та швидкого реагування.

«Там, у тому числі, навчають саперів. За минулий рік ми вже підготували майже 1000 фахівців з розмінування», - сказав Ігор Клименко, при цьому додавши, що за два роки повномасштабної війни фахівці МВС вже виявили та знищили понад 780 тисяч вибухонебезпечних предметів.