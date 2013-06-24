14 червня, Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко вручив державні нагороди рятувальникам ДСНС, які виконують завдання у найгарячіших точках нашої держави. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Ви одними із перших прибуваєте на місця влучань, рятуєте українців, ліквідовуєте пожежі, розбираєте завали, евакуюєте з прифронтових місць. На вас чекають, вам довіряють, адже знають, що ви професійно та з честю завжди виконуєте свою роботу. Дякую вам за службу», – наголосив Глава МВС України, звертаючись до рятувальників.

Так, за значний особистий внесок у справу захисту населення та територій від надзвичайних ситуацій, сумлінне виконання службових обов’язків, за мужність і відвагу, самовідданість і високий професіоналізм рятувальників ДСНС України нагороджено орденами «За мужність» ІІІ ступеня, Данила Галицького, медалями «За бездоганну службу» ІІІ ступеня та «Захиснику Вітчизни».

По завершенню церемонії нагородження Міністр внутрішніх справ України оглянув пожежну частину та навчальні корпуси, де проходять підготовку рятувальники.