Україна цінує підтримку Канади з першого дня повномасштабної війни. На цьому наголосив Міністр внутрішніх справ України під час зустрічі із канадською делегацією на чолі з Надзвичайним та Повноважним Послом Канади в Україні Наталкою Цмоць. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Також у складі іноземної делегації були Аташе з питань оборони Посольства Канади в Україні Ніколя Готьє та Старший програмний офіцер Посольства Канади в Україні Вікрамвір Суагх.

Головною темою перемовин стала підтримка Канади на фоні збільшення кількості атак російської федерації по цивільній та критичній інфраструктурі України. Зокрема, Глава МВС України Ігор Клименко поінформував партнерів про наслідки нещодавніх обстрілів зі сторони рф:

«Канада – одна з країн «Великої сімки» і в наших інтересах аби ви оперативно знали про ситуацію у нашій країні. Ворог не зупиняється та продовжує атакувати наші міста та села. Останніми місяцями рф сфокусувалась на обстрілах критичної та цивільної інфраструктури України. Нерідко під прицілом наші рятувальники чи поліцейські, які першими прибувають на місця ворожих атак».

Також Ігор Клименко розповів про проблему замінованих територій та роботу машин розмінування. За словами Міністра, зі свого боку МВС перебудувало роботу служб, аби якнайшвидше розміновувати території, утім задля реалізації цих планів Україні необхідна відповідна техніка.

Окремо Глава відомства поінформував партнерів про безпекові ініціативи, які вже впроваджуються в Україні, аби навіть під час війни контролювати криміногенну ситуацію в державі. Зокрема, Ігор Клименко розповів про проект «Офіцер служби освітньої безпеки», який передбачає роботу поліцейських у школах.

«Ми прекрасно розуміємо, яка небезпека чекатиме на наших дітей після війни, тому зараз ми працюємо над організацією безпеки у школах через даний проект. Йдеться про те, що у кожній школі має бути поліцейський – відібраний та глибоко навчений. На ньому будуть як профілактичні, так і правоохоронні функції», – заявив Ігор Клименко.

Своєю чергою, Надзвичайний та Повноважний Посол Канади в Україні Наталка Цмоць заявила, що Канада глибоко розуміє усі проблеми нашої країни на фоні повномасштабного вторгнення.

«Ми розуміємо усі виклики та задачі, які стоять перед вами, саме тому ми будемо й надалі підтримувати вас та надавати усю необхідну допомогу задля їх подолання. Спільними діями нам потрібно сформувати доказову базу, аби рф відповіла за свої дії у Міжнародному суді. Також ми посилюємо нашу співпрацю у питанні протидії незаконному обігу зброї, депортації дітей та торгівлі людьми», – заявила Наталка Цмоць.

Пані Посол зазначила, що Україна може бути впевненою у довготривалій підтримці з боку Канади. Прикладом того є угода про співробітництво у сфері безпеки. Окремо партнери обговорили питання реабілітації українських військових та проведення тренінгів для українських фахівців у цьому напрямку.