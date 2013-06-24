Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив про запуск ліцеїв безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

У цих навчальних закладах навчатимуться діти наших Героїв. На навчання до 10-х класів на повне забезпечення першочергово запрошуються діти загиблих, поранених, полонених або зниклих безвісти співробітників системи МВС.

«Ми подбали про те, щоб діти змогли отримати якісну сучасну освіту, жити і розвиватися в комфортних умовах. Формуємо спільноту патріотичної та мотивованої молоді. Продовжуємо підтримувати наших захисників та їхні родини», — наголосив Міністр внутрішніх справ.

Вступна кампанія триватиме до 16 липня. Обов’язкова умова для вступу: базова середня освіта, тобто закінчення 9-го класу школи або іншої освітньої установи.

Заповнюйте форму зворотного звʼязку та очікуйте дзвінка від приймальної комісії.