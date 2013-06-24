Щодня працюємо над тим, аби росія понесла відповідальність за скоєні воєнні злочини проти наших людей. Про це Міністр внутрішніх справІгор Клименко заявив під час зустрічі з Головним прокурором у розслідуванні ситуації в Україні Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду Брендою Дж. Голліс. Про це повідомляє Урядовий портал.

Глава МВС поінформував колег, що Національна поліція вже розпочала понад 87 тисяч кримінальних проваджень за фактами скоєння злочинів російськими військовими.

Більшість з них з напрацьованими матеріалами передані за підслідністю до СБУ. Однак деякі великі справи – як, наприклад, звірства окупантів проти цивільних у Бучі та Ірпені – в розслідування слідчих поліції.

«Депортація українських дітей з окупованих територій, обстріл цивільної інфраструктури, знищення екосистеми – ці та більше злочинів росії чітко фіксуються», – зазначив Ігор Клименко.

По завершенню зустрічі Глава МВС України подякував представникам Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду за плідну співпрацю: «Ми об’єднані спільною метою – досягти правосуддя та притягнути до відповідальності усіх воєнних злочинців».