Спільні проекти з ООН є пріоритетом МВС, адже вони стосуються організації мирного життя нашої країни. Про це Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив під час зустрічі з представниками ООН. Про це повідомляє Урядовий портал.

У заході взяли участь Координаторка системи ООН в Україні, гуманітарна координаторка Деніз Браун, голова Програмного Офісу Управління ООН з наркотиків і злочинності Харшет Вірк, національний програмний офіцер УНЗ ООН Денис Каденко та заступник Міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко.

На початку представники ООН вручили відомству 30 комплектів інформаційно-технічного обладнання для сприяння веденню обліку вогнепальної зброї в Україні. Глава відомства зазначив, що ця техніка буде відправлена в області для потреб Національної поліції України.

«Перед нами дуже багато викликів, і ті проекти, які ми реалізуємо з Організацією Об’єднаних Націй, вони також є у пріоритеті, тому що вони стосуються організації мирного життя нашої країни і започаткування безпекових заходів після війни», – наголосив Ігор Клименко.

Також Ігор Клименко розповів представникам ООН, що невдовзі в Україні запрацює Єдиний реєстр зброї, який регулюватиме процес її розповсюдження.

«Ми розділяємо побоювання світової спільноти щодо розповсюдження зброї під час війни та після її закінчення. І наші підрозділи будуть займатися контролем та обліком зброї на території нашої держави. Уже в червні ми розпочинаємо роботу Єдиного реєстру зброї. І ми здійснюємо комплекс заходів для того, щоб, поки триває війна, зробити неможливим розповсюдження зброї в нашій країні», – заявив Міністр внутрішніх справ України.

Окрім того, Міністр розповів про ситуацію із розмінуванням України, яка залишається однією з найзамінованіших країн світу. За словами Ігоря Клименка, невдовзі Україну очікує широке розмінування – оперативне та гуманітарне, в питанні якого Україна потребує допомоги від міжнародних партнерів.

Також Ігор Клименко розповів представникам Організації Об'єднаних Націй про безпеку українських дітей під час війни. Зокрема, і в контексті мінної загрози. Саме тому Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко звернувся до представників ООН з проханням допомогти Україні у побудові та відкритті класів безпеки, аби убезпечити українських дітей від загроз, пов’язаних з мінною небезпекою.

«480 українських дітей загинуло від куль або від ракет російських загарбників. Згідно з останнім опитуванням, 59% дітей не відчувають себе у безпеці. Вони не можуть нормально ходити у школу, вони втратили зв’язок зі своїми родичами та друзями. Також частина дітей знаходиться дуже близько до зон, де йдуть бойові дії. Ми намагаємося їх евакуйовувати, але деякі родини відмовляються», – розповів Ігор Клименко.

За його словами, поліцейським разом з місцевими органами влади доводиться проникати у підвали, аби евакуювати людей у безпечні зони: «Один з останніх випадків стався в Авдіївці Донецької області. За день до бомбардування ми намагалися вивезти сім’ю з маленькою дитиною. Але вони відмовилися виїжджати. Наступного дня стався обстріл і малолітня дитина загинула. Після цього було ухвалено рішення про примусову евакуацію із таких зон, де точаться бойові дії».

Своєю чергою, координаторка системи ООН Деніз Браун зазначила, що між організацією та Міністерством внутрішніх справ налагоджена ефективна співпраця, зокрема і в питанні безпеки українських дітей, які страждають від вторгнення рф.

«Я сама двічі на місяць вирушаю до населених пунктів, які знаходяться близько до зони бойових дій. Питання безпеки дітей для нас дуже важливе. Ми будемо надавати вам повну підтримку щодо евакуйованих дітей до того часу, поки вам це буде потрібно. Також ми підтримуємо ініціативу щодо класів безпеки в Україні», – наголосила Деніз Браун.

Координаторка системи ООН Деніз Браун розповіла, що в організації розуміють, що з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну, функціонал Міністерства внутрішніх справ значно розширився. Саме тому, для більшої ефективності, ООН нарощуватиме свою підтримку.

«Я підтримую ідею створення спільного плану дій, оскільки це допоможе нам ефективніше співпрацювати. Для цього плану ми можемо залучити UNICEF, ВООЗ та ООН. Також ми підтримуємо вас у питанні розмінування України», – резюмувала Деніз Браун.