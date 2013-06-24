Верховна Рада України в першому читанні прийняла внесений Президентом України законопроект «Про забезпечення реалізації права на збереження та набуття громадянства України», реєстр. № 11469. МВС активно долучалося до розробки його положень. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, передає пресцентр Урядовий портал.

Законопроект актуалізує положення законодавства у сфері громадянства: підстави, порядок набуття та припинення, а також враховує потреби представників нашої діаспори за кордоном і забезпечить підтримку людей, які вимушено залишили країну через війну. Зокрема, впроваджується інститут множинного громадянства. Така норма дозволить громадянам України набути іноземне громадянство без втрати українського», - зазначив Міністр.

У законопроекті також враховуються інтереси іноземних громадян та осіб без громадянства, які зараз захищають Україну, та членів їх сімей.

«Ми цінуємо внесок іноземців, які допомагають нам давати відсіч ворогові та довели, що захист України — понад будь-які кордони та національності. Потрібно надати їм можливість інтеграції через українське громадянство без обов’язкового виходу з іноземного», - підкреслив Ігор Клименко.

Важливо, що законопроект встановлює заборону множинного громадянства для осіб, які перебувають у громадянстві держави-агресора або держави, яка не визнає територіальну цілісність та суверенітет України, а також для тих, хто бере участь у бойових діях проти України.

«Створюємо умови для розвитку України як демократичної та відкритої країни, яка активно співпрацює з міжнародною спільнотою», - підсумував Міністр внутрішніх справ України.