20 травня, у Міністерстві внутрішніх справ України відбулася зустріч Глави МВС України Ігоря Клименка з японською делегацією на чолі з Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Мацудою Кунінорі. Також у заході взяв участь заступник Міністра внутрішніх справ України Богдан Драп’ятий. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Головною темою перемовин стало питання розмінування, а також підтримки України на фоні обстрілів ворогом критичної та цивільної інфраструктури України.

На початку зустрічі Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко поінформував партнерів про ситуацію із замінованістю України та потребою саперів ДСНС у повторному розмінуванні територій, адже ворог обстрілює місця, де вже було проведено гуманітарне розмінування: «Україна сьогодні є найбільш замінованою країною світу. І ворог щоденно продовжує забруднювати нашу територію боєприпасами. Так лише на Харківщині машинами механізованого розмінування вже було очищено близько 300 гектарів території, утім ми змушені робити це знову. Така ж ситуація на Сумщині на Чернігівщині».

«Нам неабияк прикро чути про те, що вам потрібно буде додатково розмінувати ваші території. Утім ми будемо й надалі вам допомагати. Ми передали і продовжуємо передавати вам спеціальні камери для проведення розслідувань, ми також говоримо про постачання криміналістичного устаткування, спеціальних транспортних засобів, медичного устаткування для ваших госпіталів, генератори. Крім того, ми не забуваємо про розмінування – ми постачаємо вам детектори мін та інше необхідне устаткування для цього процесу», – заявив Надзвичайний та Повноважний Посол Японії в Україні Мацуда Кунінорі.

Зі свого боку Міністр внутрішніх справ України подякував партнерам за усю надану допомогу та нещодавній візит української делегації до Камбоджі. Як відомо, за запрошенням Японського агентства з міжнародного співробітництва (JICA) українська делегація мала змогу ознайомитися із досвідомкамбоджійських колег у напрямку гуманітарного розмінування.

«Ми хочемо вас запевнити, що ми будемо докладати ще більше зусиль для додаткової підтримки України. Зокрема, ми готові надавати вам допомогу у вигляді матеріалів та тренінгів у питанні розмінування», – додав Мацуда Кунінорі.

Також по завершенню перемовин сторони обговорили нагальні потреби України та майбутній пакет допомоги на тлі повномасштабного вторгнення.

«Дякуємо Японії за те, що ви нас підтримуєте щодня. У вас неймовірна команда і ми готові працювати разом з вами, аби спільними діями зупинити такого сильного ворога як росія», – резюмував Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.