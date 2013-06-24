Очільник МВС України Ігор Клименко виступив на консультаційній зустрічі міністрів внутрішніх справ країн Балтії, Фінляндії, Норвегії, Польщі та України. Головна тема – передача українського досвіду в сфері цивільного захисту міжнародним партнерам. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Одне з найважливіших питань у фокусі нашої уваги – цивільний захист. Нам довелося практично докорінно змінювати всі раніше діючі інструкції та вимоги до облаштування захисних споруд, систематизувати їхній облік та покращувати процес інформування громадян», - зазначив очільник МВС України під час свого виступу.

Як результат, підкреслив Міністр, на сьогодні вже близько 84% з понад 60 тисяч об’єктів цивільного захисту на підконтрольній Україні території повністю відповідають встановленим вимогам.

«Інтерактивна мапа укриттів і бомбосховищ доступна прямо у смартфоні й містить всю необхідну інформацію та актуальні фото захисних споруд», - наголосив глава відомства та додав, що фахівці ДСНС та поліції проводять щоквартальні перевірки й моніторинг стану та доступності укриттів.

Окремий надважливий виклик для МВС – це безпека співробітників, котрі працюють на місцях ворожих атак. Адже працівники екстрених служб нерідко стають «мішенями» для росіян. Зважаючи на це, МВС вже неодноразово змінювало підходи в роботі, вимоги до екіпірування та протоколи реагування на надзвичайні події.

«Утім, навіть прискіпливе планування не дозволяє повністю уникнути помилок. На жаль, усі інструкції «написані кров’ю». Ми вже неодноразово змінювали підходи в роботі, вимоги до екіпірування та протоколи реагування на надзвичайні події. Ми завжди враховуємо оперативну обстановку в кожному конкретному регіоні й за необхідності вносимо корективи до алгоритмів дій наших співробітників», - зазначив Ігор Клименко.

Він акцентував увагу учасників зустрічі на тому, що зберегти життя працівників МВС і при цьому забезпечити максимальну ефективність роботи під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій суттєво допомагає сучасна техніка та обладнання: автодрабини з системами пінного гасіння, тактичний робот для гасіння вогню, тепловізори, прилади для контролю за рухом конструкцій.

Важливою у системі цивільного захисту залишається комунікація з населенням, яка здійснюється у форматі 24/7. Це необхідно для оперативного поширення перевіреної та об’єктивної інформації і протидії ворожим фейкам та дезінформації.

«Ще до початку повномасштабного вторгнення було розроблено рекомендації для громадян щодо перебування у бомбосховищах, змісту тривожної валізи та аптечки, шляхів евакуації. Після вторгнення – правила поведінки на блокпостах та при перетині кордону, поводження із небезпечними предметами та ідентифікації підозрілих осіб. На прифронтових територіях наші співробітники розповсюджують листівки з інформацією про евакуацію, правила поведінки під час обстрілів або після виявлення вибухонебезпечних предметів, корисні контакти тощо. Додатково наші фахівці проходять спеціальні курси, аби якісно навчати дітей правилам мінної безпеки», - наголосив очільник МВС.

Міністр внутрішніх справ України подякував іноземним колегам за співпрацю й підтримку та висловив готовність української сторони ділитися й надалі власним досвідом роботи цивільного захисту в умовах війни.