Під час засідання Секторальної робочої групи «Правоохоронна діяльність» Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зазначив, що ще одним важливим компонентом безпеки є укріплення державного кордону. Для захисту національних інтересів нашої держави МВС реалізується проект «Безпечний кордон». Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Північний кордон з республікою білорусь та рф – система фортифікацій. Кожен метр – під прискіпливою увагою прикордонників та поліцейських приданих сил. Кордон з країнами Європи – під цілодобовим наглядом. Протидіємо нелегальній міграції, контрабанді, незаконному обігу зброї та наркотиків. У межах наявних можливостей ми продовжуємо технічне облаштування кордону з ЄС та Молдовою, розгортаємо системи відеоспостереження з тепловізорами, здійснюємо повітряний моніторинг», – розповів Глава МВС України, звертаючись до міжнародних партнерів.

Також Ігор Клименко поінформував присутніх про роботу Координаційного центру інтегрованого управління кордонами, який відображає оперативну ситуацію на державних рубежах. Основним завданням центру є комплексне висвітлення ситуативної картини у сфері захисту у режимі 24/7.

Функціонування Координаційного центру інтегрованого управління кордонами є одним з ключових критеріїв вступу України до Європейського Союзу, що передбачено в Регламенті Європейського Парламенту і Ради ЄС як основна вимога для усіх держав-членів ЄС.

Також Глава МВС принагідно нагадав, що українські прикордонники не лише охороняють державні рубежі, але й разом з нацгвардійцями захищають об’єкти критичної інфраструктури.

«Прикордонники активно та успішно захищають об’єкти критичної інфраструктури, які знаходяться на європейському відрізку нашого кордону. Власне, як і Національна гвардія, яка не лише залучена до виконання бойових завдань. Гвардійці прикривають небо над надважливими об’єктами атомної та електроенергетики від російських дронів та ракет», – додав Міністр.

У заході взяли участь керівники понад 30 посольств країн-партнерів в Україні, голови представництв міжнародних організацій, народні депутати України – члени Комітету з питань правоохоронної діяльності, керівники підрозділів системи МВС, а також Міністерства закордонних справ України, Офісу Генерального прокурора, СБУ, ДБР та Державної митної служби України.