Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко провів оперативну нараду із командуванням бригади "ЛЮТЬ" та поспілкувався із бійцями. Про це очільник МВС повідомиву своєму Telegram-каналі, передає пресцентр Урядовий портал.

"Вони - на фронті. Пліч-о-пліч із військовими йдуть у штурм і стоять в обороні. Допомагають цивільним у практично знищених ворогом прифронтових містах і селах. Поліція воює та дбає про безпеку людей. Максимально можливо в бойових умовах. Настрій - люто нищити ворога", – зазначив Ігор Клименко.

Також Міністр відвідав підрозділ патрульної поліції. Правоохоронці цього батальйону несуть службу у прифронтових Краматорську та Слов’янську. Часто вони першими прибувають на місця ворожих ударів - рятують цивільних та допомагають ліквідовувати наслідки. І коли інші екстрені служби не можуть дістатися, вони - завжди поруч.

"Близько 35 тисяч поліцейських несуть службу в регіонах, наближених до зони ведення активних бойових дій, та безпосередньо на фронті. Їх функціонал набагато розширився з початком повномасштабного вторгнення росії. Але мета залишається незмінною: служити та захищати. Україну та людей", – наголосив очільник МВС.