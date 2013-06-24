З нагоди відзначення Дня Конституції України Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко вручив державні нагороди, відомчі відзнаки та бойові прапори працівникам системи МВС: нацгвардійцям, прикордонникам, поліцейським, рятувальникам, працівникам центральних органів виконавчої влади. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

На початку церемонії нагородження пролунав Державний гімн України, після чого всі присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять тих, хто загинув за цінності і незалежність нашої держави.

За проявлену особисту мужність та відвагу, стійкість та рішучість при виконанні службового обов’язку в умовах, пов’язаних з ризиком для життя під час заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко вручив працівникам системи МВС ордени Богдана Хмельницького I, II та III ступеня, «За мужність» II та III ступеня, ордени княгині Ольги ІІІ ступеня та Данила Галицького, медаль «За врятоване життя», відомчі заохочувальні відзнаки «Вогнепальна зброя».

У вітальному слові Ігор Клименко зазначив, що демократія, свобода, незалежність та суверенітет є найвищими цінностями, які нині виборюють на полі бою.

«Наші бригади Нацгвардії, Нацполіції, прикордонної служби, кожного дня зі зброєю в руках, разом із силами оборони України, воюють на фронті та роблять все, аби зупинити ворога. Забезпечують безпеку, гасять пожежі після обстрілів, захищають державні рубежі та дбають про спокій і комфорт громадян. Ми усвідомлюємо, яку велику ціну платимо за збереження нашої державності. Дякую всьому особовому складу за службу, стійкість, вірність присязі та Конституції України», – сказав Ігор Клименко.

З вітальними словами до присутніх звернулися також керівники центральних органів виконавчої влади, зокрема голова Національної поліції України Іван Вигівський, бригадний генерал Національної гвардії України Олександр Півненко, т.в.о. голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій Андрій Даник, голова Державної прикордонної служби України Сергій Дайнеко.

Завершуючи захід, очільник МВС вручив підрозділам бойові прапори.