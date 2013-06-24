У День прикордонника України Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відвіда пацієнтів госпіталю - військовослужбовців Державної прикордонної служби України, які проходять лікування та реабілітацію після отриманих на фронті поранень. Про це повідомляє Урядовий портал.

Ігор Клименко подякував бійцям за проявлену відвагу, мужність та самовідданість службі в умовах повномасштабної війни та побажали якнайшвидшого повернення у стрій.

«Дякую Вам, хлопці! Головне - одужати і повернутися до служби. Кому через місяць, кому через чотири, але повернутися», - заявив Ігор Клименко

Міністр внутрішніх справ вручив військовослужбовцям ДПСУ 17 державних нагород. Ще 4 державні нагороди отримали медики Головного військово-медичного клінічного центру Державної прикордонної служби України.

Протягом повномасштабної війни в госпіталі проліковано понад 5 тисяч пацієнтів, в тому числі прикордонників, а також військовослужбовців інших військових формувань, які отримали поранення, захищаючи державу.