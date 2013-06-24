Звертаючись до міжнародних партнерів під час засідання Секторальної робочої групи «Правоохоронна діяльність», Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко наголосив, що безпека дітей у закладах освіти – це один з пріоритетів відомства. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«План внутрішньої стійкості України передбачає, що в кожному закладі середньої освіти має бути свій поліцейський, який дбатиме про безпеку дітей. Безпека у школах поєднує присутність фахівця та арсенал технічних засобів. Наразі майже всі заклади середньої освіти обладнані тривожними кнопками виклику поліції. Також працюємо над належним пропускним режимом. Зокрема, встановленням рамкових металодетекторів», – повідомив Ігор Клименко.

Наразі майже 1200 закладів загальної середньої освіти забезпечені інспекторами Служби освітньої безпеки.

Завдання офіцерів СОБ полягає у створенні безпечних умов під час навчального процесу. Поліцейський координує пропускний режим, аби жодна стороння особа чи підозрілий предмет не загрожували безпеці дітей, допомагає учням вирішувати будь-які конфлікти мирним шляхом, запобігає правопорушенням, займається патріотичним вихованням та мотивує школярів до активної життєвої позиції.

Окремо Міністр внутрішніх справ України розповів про Ліцеї безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання МВС України, які вже працюють у Києві, Вінниці, Дніпрі, Івано-Франківську та Кривому Розі.

«Цього навчального року МВС запустили Ліцеї безпекового спрямування та національно-патріотичного виховання. На повному пансіоні там здобувають освіту більше півтисячі дітей пільгових категорій. Це наша соціальна відповідальність перед їхніми батьками, які віддають все задля захисту країни. Маємо потенціал до розширення та покращення умов перебування ліцеїстів», - додав Ігор Клименко..

До ліцеїв МВС можуть вступити діти військовослужбовців, поліцейських та осіб цивільного захисту, які загинули, зникли безвісти або отримали інвалідність під час виконання службових обов'язків. Також право на вступ мають діти, чиї батьки брали або беруть участь у забезпеченні національної безпеки та оборони.

Нагадаємо, у Міністерстві внутрішніх справ України пройшло перше засідання Секторальної робочої групи «Правоохоронна діяльність», співголовами якої є МВС та Консультативна місія Європейського Союзу в Україні.