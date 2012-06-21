Знамените зображення, яке демонструє еволюцію на прикладі перетворення мавпи в людину, відповідає дійсності лише дуже приблизно. Вчені говорять, що насправді люди в основному втрачали, а не набували гени в процесі еволюції.
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«Прийнято вважати, що еволюція – це завжди ускладнення. Наприклад, стародавні ящури обзавелися крилами і перетворилися в літаючих динозаврів, від яких потім відокремилися птахи. Але в реальності еволюції дуже часто спостерігається зворотний хід, коли організми позбавляються від зайвих генів і стають простішими. Ми бачимо подібне у паразитичних організмів, які в основному зменшують свою складність з часом», – розповідають автори дослідження, співробітники Оксфордського університету (Велика Британія).
Науковий проєкт, підсумки якого підвели вчені, показав, що основні групи тварин (в тому числі і люди) відбулися не в результаті додавання, а в результаті втрати генів. «У деяких випадках тварини розвивали власні складні системи, а потім зберігали придбані гени, які показали гарну ефективність», – уточнюють вчені.
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Втрата складності – не менш важливий для еволюції процес, ніж її придбання. Звичайно, це не універсальна істина – тобто, наприклад, багатоклітинні істоти зовсім не прагнуть стати одноклітинними, але в цілому еволюція відбувається дещо не так, як вважали досі вчені.
Багатоклітинні організми вкрай рідко зверталися до процесу, щоб стати одноклітинними. Фахівці Оксфордського університету вивчили процес генетичної складності у тварин. Вони не сумнівалися, що додавання нових генів було ключем до ранньої еволюції тваринного світу.
Але чи так це було на стадії більш пізньої еволюції? Велика частина тварин згуртувалася в основні еволюційні лінії. Хребетні і комахи вважаються одними з найскладніших тварин.
Вивчаючи їх генетичні особливості, вчені з'ясували, що ці види в період свого розвитку втратили безпрецедентну кількість наявних генів, не отримавши нічого натомість. Цей результат змінює уявлення про еволюцію – організми розвиваються, але при цьому втрачають генетичну різноманітність.
Як раніше повідомляв "Урядовий кур'єр", поховання неандертальців, які прийшли з Європи, знайшли в алтайській печері.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»