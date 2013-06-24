Урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, виявила нову масштабну кібератаку, спрямовану на органи місцевого самоврядування України. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Зловмисники розсилають фішингові електронні листи з темою «Заміну таблиці», які містять посилання нібито на Google таблицю. Насправді посилання веде на сторінку, де розміщено «інструкцію» для запуску шкідливої команди.

Як працює схема атаки:

фішинговий лист: отримавши лист, користувач переходить за посиланням і потрапляє на сторінку, що імітує захист від ботів;

завантаження: після кліку на «I'm not a robot» та виконання запропонованої «інструкції», на комп'ютері користувача виконується шкідлива команда (сценарій).

Виконання сценарію призведе до:

завантаження програми та створення, за її допомогою, тунелю;

викрадення аутентифікаційних та інших даних браузерів (Chrome, Edge, Opera, Firefox тощо);

встановлення ШПЗ.

CERT-UA з середнім рівнем впевненості асоціює ворожу активність з діяльністю угрупування UAC-0001 (APT28), яке дослідники пов'язують зі спецслужбами рф.

Звертайтеся до CERT-UA, якщо підозрюєте, що могли стати жертвами атаки: