Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики України опублікованому в газеті «Урядовий кур’єр» Економіка України за 2017 рік.
Так у січні — листопаді 2017 р. експорт товарів становив 39 486,1 млн дол. США, імпорт — 44 697,6 млн дол. Порівняно із січнем — листопадом 2016 р. експорт збільшився на 20,6% (на 6753,4 млн дол.), імпорт — на 27,5% (на 9634,8 млн дол.). Негативне сальдо становило 5211,5 млн дол. (у січні — листопаді 2016 р. також негативне — 2330,2 млн дол.).
За цей час обсяг експорту товарів у країни Європейського Союзу становив 15 914,4 млн дол., або 40,3% загального обсягу експорту (у січні — листопаді 2016 р. — 12 201,3 млн дол., або 37,3%) і збільшився порівняно із січнем — листопадом 2016-го на 3713,1 млн дол., або на 30,4%.
Найбільші обсяги експорту до країн ЄС становили продукція агропромислового комплексу і харчової промисловості — 31,8% загального обсягу експорту, недорогоцінні метали та вироби з них — 21,4%, механічні та електричні машини — 14,1%.
Найвагоміші експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювали до Польщі, Італії, Німеччини та Нідерландів.
Серед інших країн найбільше експортували товари до Російської Федерації, Туреччини, Індії, Китаю та Єгипту.
Серед найбільших країн-партнерів експорт товарів збільшився до США на 92,2%, Нідерландів — на 76,3%, Республіки Молдова — на 47,4%, Словаччини — на 38,9%, Іспанії — на 29,4%, Індії — на 27,7%, Італії — на 27,2%, Чехії — на 25,8%, Білорусі — на 25,5%, Угорщини — на 24,4%, Польщі — на 24,0%, Німеччини — на 23,7%, Ізраїлю — на 20,0%, Туреччини — на 19,5%, Румунії — на 18,1%, Китаю — на 17,5%, Російської Федерації — на 11,6%, зменшився до Єгипту на 17,0%, Саудівської Аравії — на 6,3% та Ісламської Республіки Іран — на 4,8%.
Імпорт товарів із країн Європейського Союзу становив 18 831,6 млн дол., або 42,1% загального обсягу (у січні — листопаді 2016 р. — відповідно 15 334,1 млн дол. та 43,7%) і збільшився порівняно із відповідним періодом 2016 р. на 3497,5 млн дол., або на 22,8%.
Серед країн ЄС найвагоміші імпортні надходження товарів здійснювали з Німеччини, Польщі, Італії та Франції.
Серед інших країн найбільші імпортні поставки товарів надходили з Російської Федерації, Китаю, Білорусі, США та Швейцарії.
Порівняно з 11 місяцями 2016 р. імпорт товарів збільшився зі Швейцарії у 1,9 раза, США — на 49,2%, Угорщини — на 42,6%, Російської Федерації — на 38,2%, Польщі — на 30,0%, Німеччини — на 27,9%, Китаю — на 20,6%, Італії — на 17,8%, Білорусі — на 17,3% та Туреччини — на 14,8%.