Після ударів рф по паливній інфраструктурі України уряд створив умови для інтенсифікації ввезення пального з-за кордону. Це дало змогу наростити обсяги імпорту в 12 разів, заявила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко.

Якщо в березні Україна імпортувала 58,8 тисячі тонн пального, то в серпні — 709,5 тисячі тонн. «Саме тому сьогодні нема ажіотажного попиту на пальне, на АЗС нема черг, а ціни не мають тенденції до стрімкого зростання. За прогнозами споживання, у вересні — грудні щомісяця Україні потрібно 500—550 тисяч тонн пального. Ми імпортуємо більші обсяги, що дає змогу повною мірою забезпечувати потреби ЗСУ, а також екстрених та комунальних служб, аграріїв, громадського транспорту», — проінформувала Юлія Свириденко.

Вона наголосила на переорієнтації імпорту пального в західному напрямку: 95% імпортованого бензину та 72% дизельного палива ми отримуємо із країн ЄС. Лідери постачання — Румунія, Литва, Словаччина, Греція, Болгарія та Польща.