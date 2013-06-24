П’ять центральноєвропейських членів ЄС — Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія і Словаччина — спільно звернулися до ЄС із проханням продовжити заборону на імпорт українського збіжжя після 15 вересня.

Після широкомасштабного воєнного вторгнення росія заблокувала українські морські порти, а ці країни стали альтернативними транзитними шляхами для експорту сільськогосподарської продукції з України. Проте у травні цього року ЄС дав дозвіл Софії, Будапешту, Варшаві, Бухаресту та Братиславі припинити імпорт українських пшениці, кукурудзи, ріпаку та насіння соняшнику за збереження транзитних шляхів. Оскільки логістичні проблеми призвели до накопичення українських зернових на внутрішньому ринку цих країн, що стало причиною зниження цін і викликало незадоволення місцевих фермерів. Ця заборона мала завершитися 15 вересня. Проте після заяв кремля про вихід із зернової угоди уряди Болгарії, Угорщини, Польщі, Румунії та Словаччини побоюються, що поновлення імпорту українського зерна призведе до нової хвилі незадоволення фермерів.

Як заявив міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь під час зустрічі з європейськими колегами у Варшаві, Болгарія, Угорщина, Польща, Румунія і Словаччина вирішили звернутися до ЄС із проханням продовжити термін заборони.

«Очевидно, що Україна з огляду на її величезну площу і все, що вона виробляє та експортує до Європи, впливає на ринок. Така сама ситуація з курячим м’ясом, яйцями, медом», — зазначив Іштван Надь. За його словами, наземне транспортування зерна дороге. Тож він порадив ЄС запропонувати Україні або судноплавним компаніям прогресивну субсидію на транзитні перевезення, щоб дозволити відвантажувати зерно в альтернативні порти для уникнення навантаження на європейські ринки.

Міністр сільського господарства Польщі Роберт Телус заявив, що Варшава готова поліпшити транзит української продукції через Польщу, але за умови, що Євросоюз допоможе з удосконаленням інфраструктури.

Згодом прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Варшава не відкриватиме кордонів для імпорту зернових з України після 15 вересня.

«Я хочу чітко заявити від Міністерства сільського господарства Республіки Польща, що ми не відкриємо цей кордон. Або Європейська комісія погодиться розробити регламент, який продовжить цю заборону, або ми це зробимо самі», — сказав він. Глава польського уряду наголосив, що цей крок Варшава ухвалює «не проти українців», а «заради польських фермерів». Матеуш Моравецький повідомив, що закриття кордону пошириться і на іншу сільськогосподарську продукцію з України.