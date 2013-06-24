Перед нами стоїть завдання: створити можливість безперебійної роботи для наших підприємств та забезпечити запас міцності енергосистеми в умовах регулярних ударів держави-терориста по об’єктах енергоструктури, адже потрібно, щоб економіка працювала. На цьому наголосила перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко на зустрічі із представниками галузевих об’єднань та підприємств — найбільшими споживачами електроенергії. Запроваджений рішенням уряду механізм імпорту електроенергії з ЄС дасть змогу виробникам зменшити залежність від планових відключень та сприятиме посиленню енергетичної безпеки України.

«Це було непросто, але нам вдалося створити прийнятний робочий механізм. Доступна пропускна спроможність для імпорту електроенергії з країн ЄС, зокрема Румунії та Словаччини, становить 600 МВт на годину. Підприємства, які купуватимуть імпортовану електроенергію, будуть гарантовано захищені від планових обмежень електропостачання в тих обсягах, які закупили», — зазначила Юлія Свириденко.