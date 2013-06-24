Щоб стати економічно самодостатньою державою і не залежати від ситуації на зовнішніх ринках та геополітичних змін, уряд поставив у пріоритет підтримку національного виробника, нарощування несировинного експорту і залучення інвестицій в реальний сектор. Розвиток цих напрямів — істотний внесок в обороноздатність країни і частина національної політики «Зроблено в Україні».КНа цьому наголосила перший віцепрем’єр­міністр — міністр економіки Юлія Свириденко на заході «День постачальника 2024», присвяченому зустрічі з вітчизняними виробниками та обговоренню питання демонополізаціі та імпортозаміщення продукції для потреб АТ «Укрзалізниця».

«Нашу безпеку і оборону можемо фінансувати тільки коштами, які заробляємо всередині країни. Із кожної гривні, витраченої на українські товари, до 40% повертається у бюджет. Саме тому коли під час війни для потреб Укрзалізниці матеріали закуповують в іноземних постачальників, це позбавляє ресурсу нашу армію. Тож наше завдання — посилити імпортозаміщення, всюди, де можливо, перейти на українські товари й компоненти», — зазначила Юлія Свириденко.

Торік, коли банківський сектор не міг надавати дешеві кредити, це робила держава. Більшість кредитів у країні було видано за програмою «5—7—9%». Цього року уряд збільшив її фінансування до 18 мільярдів гривень.

Для підтримки виробників уряд втілює програму грантів на розвиток переробної промисловості. За цією програмою підприємець може отримати від держави до 8 мільйонів гривень на модернізацію власного виробництва. Для сприяння імпортозаміщенню Укрзалізниця повинна планувати свою потребу в товарах наперед, надавати технічні специфікації на товари, які мають підлягати імпортозаміщенню, і розробити механізм тестування та сертифікації українських товарів, які можуть замінити імпортні, повідомляє Міністерство економіки.