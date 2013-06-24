Бізнес, адаптувавшись до умов повномасштабної війни, у квітні позитивно оцінив підсумки своєї діяльності порівняно з попереднім місяцем вперше із жовтня 2021 року, повідомляє офіційний сайт Національного банку України. Поліпшення ситуації з енергопостачанням, збільшення пропозиції продовольства та пального, поліпшення інфляційних та курсових очікувань, підвищення споживчих настроїв населення позитивно позначилися на очікуваннях підприємств більшості секторів. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності, який Національний банк розраховує щомісяця, за винятком вимушеної перерви в березні –– травні 2022 року. У квітні 2023-го ІОДА підвищився до 51.5 із 49.5 у березні, перетнувши нейтральний рівень (50 пунктів), що свідчить про очікування щодо зростання виробництва.

Підприємства торгівлі вдруге поспіль надали найоптимістичніші оцінки підсумків та перспектив своєї діяльності з огляду на сповільнення інфляційного тиску, пожвавлення споживчого попиту та збільшення пропозиції товарів: секторальний індекс у квітні зріс до 57.6 із 53.6 у березні.

Респонденти поліпшили свої очікування щодо товарообороту та обсягів закупівлі товарів для продажу. Попри посилення оцінок щодо зростання закупівельних цін вони вперше з липня 2019 року очікували на підвищення торговельної маржі.

Підприємства промисловості другий місяць поспіль очікують зростання своїх економічних результатів на тлі поліпшення логістики, скорочення виробничих витрат для відновлення енергопостачання та стабілізації цін на пальне: секторальний індекс у квітні становив 50.5 порівняно із 51.2 у березні. Респонденти очікують зростання, хоч і трохи нижчими темпами, ніж місяць тому, обсягів виготовленої продукції та обсягів нових замовлень, зокрема експортних. Поки що залишаються негативними оцінки обсягів незавершеного виробництва (невиконаних замовлень), але трохи послабились очікування щодо зростання залишків готової продукції.

Підприємства сфери послуг продовжили пом’якшувати негативні оцінки щодо своїх економічних перспектив завдяки поступовому відновленню попиту, поліпшенню ситуації з енергопостачанням та сезонному чиннику: секторальний індекс становив 48.8 порівняно з 45.7 у березні. Респонденти істотно пом’якшили негативні оцінки щодо обсягів нових замовлень, а очікували зростання обсягу наданих послуг та послуг у процесі виконання.

Найстриманіші оцінки щодо своїх економічних результатів надали підприємства будівництва з огляду на низьку фінансову спроможність споживачів, брак інвестицій та несприятливі погодні умови: секторальний індекс у квітні становив 44.9 (у березні — 45.9). На відміну від попереднього місяця, респонденти очікували зменшення обсягів будівництва і посилили негативні оцінки щодо обсягів нових замовлень. Будівельники не прогнозували змін обсягів закупівлі сировини та матеріалів, однак зберегли очікування щодо зростання обсягу закупівлі послуг підрядників.

Більшість підприємств, які беруть участь в опитуваннях, попри певне пом’якшення прогнозів зберегли високі очікування щодо зростання закупівельних цін, тарифів на власні продукцію/послуги.