У червні 2026 року щодо травня 2026 року індекс споживчих цін становив 99,9%, за період січень — червень 2026 року — 105,7%, за період січень 1998 року — червень 2026 року — 2673,4%.

Індекси споживчих цін на товари та послуги були такими:

(відсотків)