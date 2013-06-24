У травні 2026 року щодо квітня 2026-го індекс споживчих цін становив 100,9%, за період січень–травень 2026 року — 105,8%, за період січень 1998 року — травень 2026 року — 2676,0%.
Індекси споживчих цін на товари та послуги були такими:
(відсотків)
Показник
Травень 2026 до квітня 2026
Травень 2026 до грудня 2025
Індекс споживчих цін
100,9
105,8
Продукти харчування та безалкогольні напої
101,2
106,8
└ Продукти харчування
101,1
106,7
└ Хліб і хлібопродукти
102,8
113,1
└ Хліб
102,1
108,4
└ Макаронні вироби
101,9
105,6
└ М'ясо та м'ясопродукти
100,4
100,3
└ Риба та продукти з риби
101,8
109,3
└ Молоко, сир та яйця
96,9
97,4
└ Молоко
98,7
100,9
└ Сир і м'який сир (творог)
100,4
100,7
└ Яйця
84,7
83,9
└ Олія та жири
100,7
102,6
└ Масло
99,7
96,0
└ Олія соняшникова
102,0
110,5
└ Фрукти
111,1
126,0
└ Овочі
98,3
131,0
└ Цукор
101,2
101,5
Безалкогольні напої
101,4
104,1
Алкогольні напої, тютюнові вироби
101,9
106,7
Одяг і взуття
98,2
102,7
Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива
100,3
101,1
└ Утримання та ремонт житла
101,0
104,3
└ Водопостачання
100,0
100,0
└ Каналізація
100,0
100,0
└ Послуги з управління багатоквартирними будинками
100,7
105,1
└ Електроенергія
100,0
100,0
└ Природний газ
100,0
100,0
└ Гаряча вода, опалення
100,0
100,0
Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла
101,1
103,8
Охорона здоров'я
100,4
101,5
└ Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання
99,8
98,5
└ Амбулаторні послуги
101,0
106,4
Транспорт
100,7
115,1
└ Паливо та мастила
100,6
128,7
└ Транспортні послуги
102,5
117,8
└ Залізничний пасажирський транспорт
100,0
111,6
└ Автодорожній пасажирський транспорт
102,7
118,6
Зв'язок
100,2
113,3
Відпочинок і культура
1
|
1Без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
Індекси споживчих цін за регіонами у травні 2026 року
(відсотків)
Регіон
Індекс
Україна
100,9
Вінницька
100,6
Волинська
100,8
Дніпропетровська
100,9
Донецька
100,9
Житомирська
101,0
Закарпатська
100,9
Запорізька
100,8
Івано-Франківська
101,1
Київська
100,6
Кіровоградська
101,3
Луганська
100,9
Львівська
100,6
Миколаївська
101,6
Одеська
100,9
Полтавська
100,7
Рівненська
101,0
Сумська
100,8
Тернопільська
101,0
Харківська
101,0
Херсонська
101,2
Хмельницька
100,8
Черкаська
100,9
Чернівецька
100,9
Чернігівська
100,8
м. Київ
100,9
1Без урахування тимчасово окупованих російською федерацією територій та частини територій, на яких ведуться (велися) бойові дії.
Джерело:
Державна служба статистики