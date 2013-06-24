У травні 2026 року щодо квітня 2026-го індекс споживчих цін становив 100,9%, за період січень–травень 2026 року — 105,8%, за період січень 1998 року — травень 2026 року — 2676,0%.

Індекси споживчих цін на товари та послуги були такими:

(відсотків)

Показник Травень 2026 до квітня 2026 Травень 2026 до грудня 2025 Індекс споживчих цін 100,9 105,8 Продукти харчування та безалкогольні напої 101,2 106,8 └ Продукти харчування 101,1 106,7 └ Хліб і хлібопродукти 102,8 113,1 └ Хліб 102,1 108,4 └ Макаронні вироби 101,9 105,6 └ М'ясо та м'ясопродукти 100,4 100,3 └ Риба та продукти з риби 101,8 109,3 └ Молоко, сир та яйця 96,9 97,4 └ Молоко 98,7 100,9 └ Сир і м'який сир (творог) 100,4 100,7 └ Яйця 84,7 83,9 └ Олія та жири 100,7 102,6 └ Масло 99,7 96,0 └ Олія соняшникова 102,0 110,5 └ Фрукти 111,1 126,0 └ Овочі 98,3 131,0 └ Цукор 101,2 101,5 Безалкогольні напої 101,4 104,1 Алкогольні напої, тютюнові вироби 101,9 106,7 Одяг і взуття 98,2 102,7 Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива 100,3 101,1 └ Утримання та ремонт житла 101,0 104,3 └ Водопостачання 100,0 100,0 └ Каналізація 100,0 100,0 └ Послуги з управління багатоквартирними будинками 100,7 105,1 └ Електроенергія 100,0 100,0 └ Природний газ 100,0 100,0 └ Гаряча вода, опалення 100,0 100,0 Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла 101,1 103,8 Охорона здоров'я 100,4 101,5 └ Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання 99,8 98,5 └ Амбулаторні послуги 101,0 106,4 Транспорт 100,7 115,1 └ Паливо та мастила 100,6 128,7 └ Транспортні послуги 102,5 117,8 └ Залізничний пасажирський транспорт 100,0 111,6 └ Автодорожній пасажирський транспорт 102,7 118,6 Зв'язок 100,2 113,3 Відпочинок і культура 1