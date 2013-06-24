Республіка Індонезія надасть підтримку українській системі охорони здоров'я та долучиться до відновлення медичної інфраструктури, яка була зруйнована ракетами та снарядами російських окупантів. Це Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко обговорив під час візиту Президента Індонезії Джоко Відодо та першої леді Іріани Джоко Відодо до Українського науково-практичного центру ендокринної хірургії, трансплантації ендокринних органів і тканин МОЗ України. По це повідомляє Урядовий портал.

Під час миротворчого візиту Президент Індонезії разом з дружиною передали гуманітарну допомогу, серед якої є необхідні ліки, медичні вироби та витратні матеріали.

«Лідери дружніх країн долають тисячі кілометрів, проводять десятки годин в дорозі, аби у цей важкий час особисто висловити підтримку Україні. Для нас це надзвичайно цінно. Такі візити - свідчення того, що сьогодні Україна має справжніх друзів та партнерів на кожному континенті. У той час як росія продовжує безжально руйнувати наші лікарні, ми бачимо, як весь цивілізований світ об'єднується навколо відбудови нашої медичної системи та надає всебічну підтримку українським лікарням», — заявив Віктор Ляшко.

Лідер Індонезії спільно з Міністром охорони здоров'я поспілкувалися з внутрішньо переміщеними пацієнтами, які евакуювалися з небезпечних регіонів та наразі проходять лікування в медичному закладі. За словами Віктора Ляшка, через війну в українців вже значно «помолодшали» та загострилися ендокринні захворювання.

«Росія продовжує забирати в українців найцінніше — життя та здоров'я. Ми бачимо, що переживаючи наслідки війни, українці вже “постаріли” на 10-12 років. Тобто хвороби, які пацієнт зазвичай мав у 50 років, тепер наздоганятимуть його в 40 років», — додав Міністр охорони здоров'я.

Лідер Індонезії зі свого боку запевнив, що його країна і надалі підтримуватиме українську медичну систему та надаватиме гуманітарну підтримку.