За інформацією Українського центру трансплант-координації, наразі для порятунку дніпрян, поранених внаслідок потрапляння російської ракети в житловий будинок, надано всі необхідні компоненти крові. До медичних закладів, де рятують постраждалих, їх передала Дніпропетровська обласна станція переливання крові. Дякуємо містянам, завдяки активності яких, компоненти всіх груп крові були в наявності.Про це повідомляє пресцентр МОЗ.

Дніпряни активно відгукнулися: вже наступного після обстрілів дня до центру прийшло понад 100 людей.

Детальніше з інформацією щодо підготовки до здачі крові можна ознайомитись за посиланням https://utcc.gov.ua/tvoya-krov-mozhe-voyuvaty/.

Щиро дякуємо українцям за розуміння того, що кров може стати потрібною у будь-який момент, і готовність ділитися нею.

Кількість охочих здати кров і надалі збільшується, проте найефективніше донорство – планове.

Медики розписали прийом донорів на кілька днів поспіль, а ми ділимося алгоритмом, як з максимальною користю для інших і без шкоди для себе задонатити кров.

Найперше – стежити за оголошеннями центрів крові у вашому місті чи регіоні.

Зателефонувати до центру крові, щоб уточнити потребу в донорах. Якщо наразі немає нагальної потреби, вас запишуть на інший зручний день.

Зауважте! Навіть якщо у соцмережах є приватні заклики здати кров, краще попередньо зателефонувати до центру крові, аби з’ясувати, скільки людей там готові прийняти саме сьогодні.

Актуальні телефони центрів крові за посиланням: https://utcc.gov.ua/tsentry-krovi/

Також можна записатися в онлайн-реєстр донорів крові: https://helsi.me/ або https://www.donor.ua/

З потенційним донором зв’яжуться за потреби у крові його групи та резусу.

Звертаємо увагу: якщо ви працюєте у колективі, у якому є багато охочих здати кров, можна повідомити про це найближчий центр крові і запросити виїзну бригаду для забору крові.