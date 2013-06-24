Минулого тижня за поданням Мінсоцполітики Уряд спростив процедуру заміни приймальної гільзи протезу. Потреба у цій послузі є досить поширеною для протезованих захисників. У цьому матеріалі ми детальніше розповідаємо, як замінити приймальну гільзу протеза. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Перший етап - подати заявку на ремонт протеза до:

· управління соціального захисту населення;

· ЦНАПу;

· територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю

або через електронний кабінет особи з інвалідністю (https://ek-cbi.msp.gov.ua/).

На основі цієї заявки Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю формує направлення на проведення ремонту.

Після цього потрібно звернутися до протезно-ортопедичного підприємства. На сьогодні в різних регіонах України працює близько 100 таких підприємств. На підприємстві у базі даних перевіряють наявність направлення на ремонт протеза. За наявності направлення, формують попереднє замовлення і складають калькуляцію.

Якщо вартість заміни приймальної гільзи не перевищує 15% граничної ціни протеза, рішення про її заміну приймається комісією протезно-ортопедичного підприємства. До складу цієї комісії входять лікар, фахівець з реабілітації та протезист.

Останній етап – отримати протез з новою приймальною гільзою. Для цього після ремонту протеза потрібно підписати акт виконаних робіт.

Зауважимо, якщо вартість приймальної гільзи виявиться більш ніж на 15% вищою за граничну ціну протеза, у такому випадку необхідно отримати додатковий висновок одного з цих органів:

· мультидисциплінарної реабілітаційної команди;

· військово-лікарської комісії;

· лікарсько-консультативної комісії;

· медико-соціальної експертної комісії.

Нагадуємо, в Україні діє державна програма забезпечення протезами, яку реалізує Мінсоцполітики. Отримати протези можуть усі, хто їх потребує. Водночас учасники бойових дій мають пріоритетне право на забезпечення протезами.

Протезування є безоплатним. Держава гарантує якісні протези, їх обслуговування та ремонт. Виготовляють протези із сучасних іноземних складових за новітніми технологіями.

Важливо! Для отримання протеза військовими та цивільними, які постраждали внаслідок війни, чекати встановлення статусу інвалідності не потрібно.