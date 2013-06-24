З метою реалізації прав окремих категорій населення на безкоштовне отримання допоміжних засобів реабілітації, розроблено Пам’ятку, яка містить актуальну інформацію та покрокові дії щодо механізму безкоштовного забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення, в тому числі постраждалих внаслідок широкомасштабного російського вторгнення росії проти України, як військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, так і добровольців територіальної оборони, мирних громадян допоміжними засобами реабілітації, перелік підприємств, каталог засобів реабілітації та інша корисна інформація.
Пам’ятку можна переглянути тут.