До Служби порятунку 101 вночі надходила інформаціяпро вибухи та займання у Соломʼянському, Святошинському та Голосіївському районах Києва. Про це повідомляє Урядовий портал.До Служби порятунку 101 вночі надходила інформація про вибухи та займання у Соломʼянському, Святошинському та Голосіївському районах Києва. Про це повідомляє Урядовий портал.

Відтак:

У Солом’янському районі:

• у дворі житлового будинку виникло загоряння автомобіля. Пожежу вогнеборці ліквідували.

• на відкритій території виникло загоряння трав'яного настилу на площі 1 Га. Пожежу оперативно ліквідовано.

• пошкоджено резервуар (5 т) з витоком дизельного пального (без загоряння). На стоянці пошкоджено 15 вантажних та 5 легкових автомобілів. Проводилося відкачування палива та обвалування.

У Святошинському районі:

• зафіксовано падіння уламків на житловий будинок (без загоряння). Пошкоджено фасад будівлі та вікна. Уламками пошкоджено 5 автомобілів, що були припарковані біля будинку.

• уламками пошкоджено газову трубу високого тиску з послідуючим горінням газового факела. Газ перекрито, пожежу ліквідовано. У поруч розташованому житловому будинку у двох під'їздах з 1 по 13 поверхи пошкоджено віконні блоки та 6 автомобілів, що були припарковані неподалік.

У Голосіївському районі:

• сталося падіння уламків на відкритій місцевості з подальшим їх горінням та горінням сміття на площі 10 кв. м Пожежу вогнеборці ліквідували.