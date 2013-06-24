Компанія Work.ua презентувала платформу «Назустріч», що покликана підтримати українських ветеранів у пошуку роботи, а також допомогти роботодавцям залучати фахівців з унікальним досвідом.

Після повернення до цивільного життя захисники і захисниці часто стикаються із труднощами: як інтегрувати військовий досвід у кар’єру? Які навички потрібні? Як адаптуватися до роботи? Ця ініціатива має полегшити реінтеграцію ветеранів у цивільне життя та професійне середовище. Багато з них стикаються з викликами під час працевлаштування, адже не завжди вважають свій військовий досвід частиною кар’єри. Водночас роботодавці не завжди знають, як ефективно інтегрувати таких фахівців у робочі процеси.

Платформа «Назустріч» надає рішення для обох сторін: зручні інструменти для пошуку, адаптації та співпраці.

У презентації платформи взяли участь ветерани, представники українського бізнесу і громадського сектору. На заході заступниця міністра у справах ветеранів ветеран Юлія Кіріллова підкреслила важливість економічної інтеграції захисників і захисниць та закликала долучатися до ініціативи.

«Ветерани можуть підтримати нашу країну після війни, стати рушієм змін. Наше завдання — створити для них гідні умови праці в Україні для повноцінного життя», — зазначила вона.

Своїм досвідом поділився ветеран російсько-української війни представник 3 штурмової бригади Михайло Карабут: «Світ, у якому ветеран перебуває до звільнення, — це війна, і його потрібно розуміти. Ця людина поставила своє життя заради свободи. Ветерани потребують гідного ставлення та поваги до того, що для них цінне».

До ініціативи активно долучається бізнес.

«Приватний бізнес розуміє, що ветерани — наш найближчий, найкращий кандидат. Це люди системні, командні, креативні, беруть на себе відповідальність. Ми чекаємо на них», — каже керівниця з кадрового адміністрування компанії «Агромат» Наталія Петренко.

Платформа «Назустріч» пропонує вакансії з перевагою для ветеранів; інформацію про ініціативи та організації, які підтримують ветеранів у пошуку роботи й адаптації до цивільного життя; статті, новини, корисні матеріали для кандидатів і роботодавців; перелік компаній, що активно наймають ветеранів; базу резюме кандидатів з військовим досвідом; чекліст для оцінки готовності компанії до найму ветеранів; успішні кейси працевлаштування від роботодавців.

Уже понад 2000 компаній розмістили вакансії на Work.ua, де військовий досвід — перевага. А кандидати — 5500 резюме, в яких зазначили, що вони є ветеранами російсько-української війни.

Джерело: Міністерство у справах ветеранів