2024 рік став знаковим для України на міжнародній арені. Як наголосила заступник Міністра юстиції Інна Богатих, протягом року було закладено фундамент для відновлення справедливості та доведено, що наша держава здатна захищати національні інтереси навіть у найскладніших умовах. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Одним із найважливіших кроків стала ратифікація Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Після прийняття Верховною Радою відповідного закону та депонування ратифікаційної грамоти Генеральному секретарю ООН, з 1 січня 2025 року Україна офіційно є учасником Міжнародного кримінального суду.

«Ми зробили надважливий крок до зміцнення верховенства права. Це рішення підтверджує нашу відданість ідеалам справедливості, а також дає нові інструменти для притягнення до відповідальності політичного та військового керівництва, а також військовослужбовців, російської федерації, які вчинили і продовжують вчиняти особливо тяжкі злочини на території України та щодо її мешканців», — зазначила Інна Богатих.

Протягом року Україна досягла значних успіхів у захисті своїх інтересів у міжнародних судових установах. Серед найрезонансніших справ:

- перерахування Банком Китаю майже півмільярда гривень у доларовому еквіваленті на рахунок Державного агентства з відновлення та розвитку інфраструктури України та на рахунок Міжнародного Банку Реконструкції і Розвитку за результатами розгляду справи «Xinjiang Communications Construction Group Co., Ltd.»;

- успішне завершення справи «Srew» проти України, яка розглядалась Міжнародним центром по врегулюванню інвестиційних спорів;

- виграш у справі за позовом Ігоря Бойка до держави Україна, який вимагав від України $102 млн.

Ще одним важливим досягненням стало створення та запуск міжнародного Реєстру збитків, завданих агресією росії. Починаючи з квітня 2024 року, громадяни отримали можливість подавати заяви на компенсацію за пошкоджене або знищене житло через Єдиний державний вебпортал електронних послуг. У липні та листопаді 2024 року розширено можливості подання заяв до Реєстру збитків за такими категоріями: пошкодження або знищення об’єктів житлового нерухомого майна, вимушене внутрішнє переміщення, смерть близького члена сім’ї, зникнення безвісти близького члена сім’ї. Наразі технічна можливість подання заяв за цими категоріями впроваджується Міністерством цифрової трансформації України.

«Реєстр збитків є лише першим компонентом міжнародного компенсаційного механізму. Вже зараз Україна працює з партнерами над створенням Комісії, яка буде розглядати заяви, що надходять до Реєстру збитків, та визначати конкретні суми для компенсації постраждалим», — додала Інна Богатих.

За словами заступника Міністра юстиції, плани на 2025 рік включають подальше забезпечення функціонування міжнародного реєстру збитків шляхом нормативного супроводження процесу відкриття нових категорій для подання заяв, продовження роботи щодо створення Компенсаційної комісії та забезпечення ефективного юридичного захисту інтересів України, зокрема у справах, пов’язаних із претензіями рф та пов’язаних з нею.

«Україна впевнено рухається вперед. Ми ставимо перед собою амбітні цілі і готові втілювати їх у життя, адже сила права завжди перемагає право сили», — підсумувала Інна Богатих.