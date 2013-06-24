Міністерство юстиції України є головним органом виконавчої влади, який забезпечує реалізацію держполітики у сфері стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб чи компаній. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Згідно з даними Державного реєстру санкцій Україною застосовано санкції до 10 086 фізичних осіб та 7 125 юридичних осіб. Загальна цифра – 17 211.

Після 24.05.2022 року – дати створення Департаменту санкційної політики (далі ДСП) – всього застосовано санкцій до 12 828 осіб, з них – 10 295 осіб із санкцією у виді блокування активів. Про це повідомила заступник Міністра юстиції України Інна Богатих.

З метою виявлення та розшуку активів підсанкційних осіб, направлено 16 059 запитів до державних органів та проаналізовано 12 923 відповіді.

Як повідомила Інна Богатих, ДСП подано до ВАКС 52 позовні заяви про застосування санкції стягнення в дохід держави активів підсанкційних осіб, з яких: на розгляді у ВАКС знаходиться 7 позовних заяв, на стадії апеляції – 4 позовні заяви, 41 рішенням, які набрали законної сили, задоволено позови Мін’юсту. Рішеннями ВАКС, що набрали законної сили, санкцію стягнення активів в дохід держави застосовано до 49 підсанкційних осіб.

Загалом в дохід держави орієнтовно стягнуто активи:

- грошових коштів на суму близько 208 млн грн,

- права вимоги на кошти, в т.ч. компенсацію еквівалентно 41 млн грн,

- корпоративних прав в 58 підприємствах,

- об’єктів нерухомого майна (земельні ділянки, виробничі приміщення, будинки, квартири, цехи) – 184,

- рухомого майна (транспорт, судна, авіадвигуни/авіазапчастини, обладнання) – 894 об’єкти, з них – 7 авіаційних двигунів,

- історичних та культурних цінностей – 537 штук.

Різноманітність стягнутих активів – від транспортних засобів, об’єктів нерухомості, цінних об’єктів мистецтва до корпоративних прав в компаніях, якими підсанкційні володіють прямо та опосередковано (через інших фізичних чи юридичних осіб) в контексті основних найбільших кейсів – це справи російських олігархів О.Дерипаски, братів Ротенбергів, М. Шелкова, В. Євтушенкова, Є. Гінер, Е. Худайнатова та колишнього українського президента Януковича В.Ф.