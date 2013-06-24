У Києві пройшов Defence Vision Day — захід, що об’єднав найкращі проєкти для війська, створені на основі сучасних технологій віртуальної та доповненої реальності (VR/AR).

Міністерство оборони нещодавно оголосило конкурс на створення VR/AR комплексів для тренувань та симуляцій. Метою Defence Vision Day було знайти найкращі рішення і представити їх Міністерству оборони, Генеральному штабу, ЗСУ та потенційним інвесторам.

Із 55 поданих проєктів було відібрано 24 для презентації. Серед них симулятори стрільби для ППО, навчання домедичної допомоги та керування дронами. Три проєкти — Lifesaver Lab: Lifesaver SIM, спільний проєкт SoftServe, УКУ та 7 Карпатського прикордонного загону, а також STRATA22 — отримали гранти від співзасновників Uklon, головного партнера заходу. Міноборони й надалі співпрацюватиме з командами для впровадження їхніх рішень у Силах оборони.

«Ці проєкти показують, що навчати й тренувати людей можна різними шляхами. VR-симулятори можуть робити це якісніше і дешевше. Ми маємо збільшувати кількість таких заходів, щоб хороші ідеї не приховувати, а реалізовувати і робити корисними», — підкреслила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

На заході також презентували свої рішення команди акселератора оборонних стартапів Defence Builder. 13 команд продемонстрували свої розробки для військових, інвесторів та гостей заходу. Серед представлених рішень були важкі та річкові дрони, системи для пошуку мін і розмінування, турелі, роботизовані платформи, платформи для топографії й відстеження змін на картах, а також система розрахунку параметрів стрільби для ураження цілей із закритих вогневих позицій, повідомляє Міністерство оборони.