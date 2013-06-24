Майже всі іноземні фармацевтичні компанії зупинили проведення клінічних досліджень своїх ліків у росії через проблеми зі своєчасною доставкою біоматеріалів у лабораторію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє «Інтерфакс» з посиланням на гендиректора Асоціації російських фармвиробників Віктора Дмитрієва.

«Міжнародні клінічні дослідження пов'язані з необхідністю протягом 48 годин доставляти біоматеріали в центральну лабораторію. Якщо протягом 48 годин біоматеріали не доставляються, то дослідження вважається таким, що не відбулося. Тому, щоб не втрачати гроші, вони (компанії – ред.) всю цю справу зупинили», - сказав Дмитрієв.

Як повідомлялося, західні виробники (включаючи Syntegon і GEA) припиняють постачати в рф запчастини для фарміндустрії, хоча ті і не потрапили під західні санкції. На думку учасників російського ринку, така ситуація може призвести до проблем з випуском нових ліків. Виробники змушені копіювати необхідні деталі та шукати альтернативних постачальників обладнання у Китаї та Індії, але навряд чи це повністю вирішить проблему.

24 лютого росіяпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Демократичні країни запровадили санкції проти рф, які негативно вплинули на російську економіку.