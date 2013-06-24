Станом на квітень 2024 року Міністерство оборони має чинних контрактів на закупівлю озброєння та військової техніки на суму 582,2 мільярда гривень. Майже 50 відсотків з них укладено з українськими виробниками. Про це повідомив заступник міністра оборони Юрій Джигир. За його словами, йдеться про угоди, укладені в різні роки, які перебувають у стані виконання з різним терміном завершення. За частиною з них 2024 року передбачено до оплати 254 мільярди гривень. Зокрема він зазначив, що Україна продовжує отримувати вагому міжнародну військову допомогу від держав­партнерів. Завдяки чому вдається чинити опір переважним силам ворога. Однак, наголосив заступник міністра оборони, важливий аспект у розвитку цього напряму — залучення інвестицій для розвитку спроможностей вітчизняного оборонного сектору.

«Ми заохочуємо міжнародних партнерів інвестувати в українську оборонну промисловість і купувати товари оборонного призначення для потреб Сил оборони України саме в українського виробника. Це життєво необхідна річ, адже ці фінанси працюватимуть на нашу країну, стимулюватимуть вітчизняне виробництво та слугуватимуть драйвером економіки України», — зазначив Юрій Джигир.К

Він додав, що зосередження на власних потужностях, розвиток яких ускладнено через збройну агресію росії та інтенсивність бойових дій, дасть змогу поліпшити постачання озброєння й техніки для української армії.

«Міноборони — найбільший інвестор в Україні в оборонно­промисловий комплекс. Закупівельні агенції міністерства закуповують на десятки мільярдів гривень озброєння та тилового майна. Нині шанс для вітчизняних виробників розширити бізнес, а для іноземних компаній — локалізувати власне виробництво в Україні», — наголосив керівник департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський, повідомляє Міністерство оборони.