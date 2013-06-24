Станом на квітень 2024 року Міністерство оборони має чинних контрактів на закупівлю озброєння та військової техніки на суму 582,2 мільярда гривень. Майже 50 відсотків з них укладено з українськими виробниками. Про це повідомив заступник міністра оборони Юрій Джигир. За його словами, йдеться про угоди, укладені в різні роки, які перебувають у стані виконання з різним терміном завершення. За частиною з них 2024 року передбачено до оплати 254 мільярди гривень. Зокрема він зазначив, що Україна продовжує отримувати вагому міжнародну військову допомогу від державпартнерів. Завдяки чому вдається чинити опір переважним силам ворога. Однак, наголосив заступник міністра оборони, важливий аспект у розвитку цього напряму — залучення інвестицій для розвитку спроможностей вітчизняного оборонного сектору.
«Ми заохочуємо міжнародних партнерів інвестувати в українську оборонну промисловість і купувати товари оборонного призначення для потреб Сил оборони України саме в українського виробника. Це життєво необхідна річ, адже ці фінанси працюватимуть на нашу країну, стимулюватимуть вітчизняне виробництво та слугуватимуть драйвером економіки України», — зазначив Юрій Джигир.К
Він додав, що зосередження на власних потужностях, розвиток яких ускладнено через збройну агресію росії та інтенсивність бойових дій, дасть змогу поліпшити постачання озброєння й техніки для української армії.
«Міноборони — найбільший інвестор в Україні в обороннопромисловий комплекс. Закупівельні агенції міністерства закуповують на десятки мільярдів гривень озброєння та тилового майна. Нині шанс для вітчизняних виробників розширити бізнес, а для іноземних компаній — локалізувати власне виробництво в Україні», — наголосив керівник департаменту політики закупівель Міноборони Гліб Канєвський, повідомляє Міністерство оборони.