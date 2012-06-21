Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Спільна інспекція позицій українських бійців біля селища Шуми на Донеччині, в якій вчора в 14. 00. мали взяти участь представники ОБСЄ, ЗСУ та проросійських незаконних збройних формувань, так і не відбулася. Причин такого розвитку подій кілька: зокрема й те, що бойовики в останній момент почали висувати чергові вимоги та ультиматуми. Проте результат наполегливих спроб української влади піти на компроміс із агресорами, терористами і загарбникам цілком закономірний і той самий – невдовзі проросійські НЗФ обстріляли територію, яку буцімто хотіли перевіряти.
«О 14.15. російські окупаційні війська відкрили вогонь зі стрілецької зброї по українських позиціях поблизу населеного пункту Шуми. Обстріл був прицільним та спрямованим на ділянку, де мала пройти зустріч СЦКК та ОБСЄ. Такі дії противника засвідчують, що він свідомо та демонстративно йде на порушення домовленостей і відкрито провокує українську сторону. Завдяки оперативності українських розвідників, дії збройних формувань Російської Федерації були спрогнозовані завчасно, тому швидко вдалося убезпечити не тільки військовослужбовців Об’єднаних сил, а й представників СЦКК та ОБСЄ», – повідомили у пресцентрі штабу ООС.
Протягом минулої доби окрім згаданого порушення режиму тиші проросійські НЗФ ще двічі відкривали вогонь на ділянці фронту поблизу Золотого на Луганщині. Спершу бойовики використовували трасувальні набої, аби запалити суху траву, а потім обстріляли безпосередньо українські позиції. Бойових втрат та поранень серед бійців ОС вдалося уникнути.