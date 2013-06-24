Посольство Італійської Республіки в Україні передало Міністерству культури та інформаційної політики два цифрові піаніно, тромбон, трубу та валторну. Ці музичні інструменти надійдуть до Харківського музичного фахового коледжу ім. Б.М. Лятошинського, який постраждав від російських бомбардувань. Це стало можливим за сприяння Міністерства закордонних справ і міжнародного співробітництва Італійської Республіки, Посольства України в Італійській Республіці, муніципалітету Мілана, а також Міністерства культури та інформаційної політики.

«Наша солідарність виявляється також і в культурному секторі. Хотів би подякувати всім, хто був причетний до організації цього заходу», — сказав Надзвичайний і Повноважний посол Італійської Республіки в Україні П’єр Франческо Дзадзо.Він додав, що проєкт ініціювала італійська асоціація 4 Elements AssociAction. Головна героїня та амбасадорка проєкту — українська скрипалька Віра Литовченко. Про неї зняли документальний фільм, який представлятимуть на різноманітних культурних заходах, телеканалах, щоб продовжити збирати кошти для освітнього закладу та сприяти почуттю відповідальності до будь-якої форми мистецтва, повідомляє МКіП.