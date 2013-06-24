Велика мовна модель, яка пришвидшить інтеграцію ШІ в державу, бізнес та ключові царини життя українців, — це нейромережа, яка працює за принципом людського мозку й може аналізувати та генерувати тексти. Вона стане основою для появи чатботів та AI-асистентів для держави й бізнесу, що покращить послуги для користувачів і підвищить ефективність організацій.

«Ми починаємо працювати над українською великою мовною моделлю. Це буде перша українськомовна модель національного масштабу, що допоможе пришвидшити інтеграцію штучного інтелекту в державний сектор, оборону та бізнес. Країни, які активно й стратегічно розвивають ШІ, вже мають національні LLM. Україна також рухається цим шляхом. Українськомовна модель базуватиметься на вже наявному open-source рішенні, а для її розроблення не залучатимемо бюджетних коштів», — зазначає віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

На базі мовної моделі держава зможе запускати ШI-продукти в сервіси для громадян, а також створювати інструменти для оптимізації внутрішніх процесів. Мінцифри та WINWIN AI Center of Excellence вже почали працювати над першими ШI-продуктами, як-от чатбот «Наталка», який консультує партнерів, що інтегрують «Дію», обробляє первинні запити в чаті, опрацював понад 2000 запитів і зменшив навантаження на менеджерів на 30%; ШI-асистент у «Дії», що допомагає громадянам швидко знаходити потрібні послуги залежно від життєвої ситуації; ШI-інструмент для аналізу нормативно-правових актів, який спрощує здійснення цифрової експертизи НПА та допомагатиме формувати законодавство; AI-інструмент для роботи з європейським законодавством, що аналізує українське законодавство щодо відповідності європейським вимогам та перекладає документи; ШI-інструменти у «Мрії» зможуть будувати індивідуальні освітні траєкторії для дітей на базі їхніх інтересів, потреб та мотивації;HR-асистент з ШІ для Мінцифри швидко формує структуровані описи вакансій відповідно до запиту; ШI-інструменти на «Дія.Освіта» зможуть автоматично добирати освітні серіали, симулятори й тести відповідно до інтересів, кар’єрних цілей та рівня знань, додатково пояснювати матеріали, формувати конспекти тощо.

Українськомовна LLM стане основою для продуктів в оборонному секторі. Вони допоможуть військовим ефективно аналізувати дані та підвищать ефективність роботи на полі бою.

Завдяки українськомовній моделі бізнеси розроблятимуть якісні ШI-продукти для клієнтів та внутрішнього використання. Підприємці зможуть створювати чатботи й ШI-асистентів у різних галузях — від маркетингу до фінансів.

Українськомовна LLM даватиме якісніші відповіді, ніж глобальні англомовні моделі, оскільки буде натренована на українських даних. Локальна LLM зможе краще розуміти діалекти, термінологію та контекст у країні, даючи якісніші відповіді як лінгвістично, так і стосовно фактів й ідеологічних запитань, які стосуються історії України, політичної ситуації та війни.

Ще одна перевага — фінансова. Використання українськомовної моделі коштуватиме у 2,5—3 рази дешевше для українських користувачів порівняно з англомовними аналогами.

Національна LLM дає змогу зберігати та обробляти дані всередині країни, що стратегічно важливо для використання ШІ в обороні, урядових організаціях, медицині й фінансовому секторі. Так, LLM забезпечить захист персональних даних і національної безпеки України при інтеграції ШI в різні сектори.

Поява українськомовної LLM сприятиме появі ШI-стартапів, сприятиме залученню міжнародних інвестицій у країну та підвищуватиме ВВП завдяки розробленню ШI-рішень для різних секторів економіки.

Українськомовну модель буде створено на наявному open-source рішенні. Розробелння відбуватиметься за підтримки бізнес-партнерів без залучення державних коштів. Моделі планують запустити до грудня 2025 року.

Джерело: Міністерство цифрової трансформації