Роман КИРЕЙ,
«Урядовий курʼєр»
Блискучі темночервоні ягоди, які погойдуються на черешневих деревах, обіцяють райську насолоду. Зріють, наливаються від червневих дощів і гарячого сонця абрикоси, персики та сливи. Інтенсивний сад Маценків, що в селі Ковалиха Смілянського району на Черкащині, щороку дає гарні урожаї садовини. Як зауважує керівник підприємства «Престиж-Агросад» Олександр Маценко, цьогорічної холодної весни довелося трохи похвилюватися за майбутній урожай, адже, приміром, черешні у квітні пережили екстремальні умови, значну частину квітів, яка тільки-но народилися, пошкодили заморозки. Однак із багатьох пазух вийшли нові квіточки. Хоч і вплинули весняні холоди на урожайність саду, однак і нинішнього літа здобуток буде пристойний.
Черешні, абрикоси, сливи, груші, яблука тут вирощують на карликовій підщепі, культивують інтенсивний сад за методом UFO. Застосовують крапельний полив. Уже на другий рік після посадки, як запевняють садівники, тут одержують товарний урожай.
Господарство також вирощує та продає високоурожайні саджанці закордонних сортів, на які вже склався чималий попит. Черга з покупців сформувалася на півтора року наперед. У колекції зібрано понад 800 сортів світової селекції, тому фермер може задовольнити найвибагливішого покупця та підібрати саджанці для будь-якої кліматичної зони. 17-гектарний сад Маценків рік у рік кращає, збагачується новими диво-сортами.