Інтерактивна карта інфраструктурних об’єктів відновлених за рахунок міжнародної технічної допомоги протягом 2015–2018 років за технічної підтримки міжнародної ініціативи Reach містить великий масив інформації. Відтепер кожен, хто зацікавлений в роботі міжнародних організацій в області, може легко ознайомитися з цікавими проектам, реалізованими на Луганщині в декілька кліків і навіть переглянути фото об’єкту до та після робіт.
Як повідомляє прес-служба Луганської ОДА, протягом останніх років відбулась значна активізація співпраці з міжнародними партнерами в частині реалізації інфраструктурних проектів, налагоджена система взаємодії та обміну інформацією з представниками міжнародних організацій. Зараз триває доопрацювання англійської версії карти.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур'єра»