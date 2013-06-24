Президент України Володимир Зеленський провів зустріч у Києві із президентом Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом, повідомляє Офіс Президента.

«Понад 100 тисяч українських спортсменів не мають змоги тренуватися. Сотні спортивних об’єктів зруйновано: це і великі об’єкти спортивної інфраструктури, і об’єкти на базі українських шкіл, університетів, спортивних клубів», — розповів він.

За словами Президента, багато українських спортсменів пішли до лав Збройних сил захищати нашу державу на фронті. На сьогодні 89 спортсменів і тренерів загинули внаслідок бойових дій, 13 були захоплені та перебувають у російському полоні.

Володимир Зеленський подякував Томасу Баху за рішення надати новий пакет підтримки для українських олімпійців.

Співрозмовники приділили увагу необхідності продовження міжнародних зусиль, щоб представники держави-терориста не могли брати участі в міжнародних спортивних змаганнях.

«Не можна допускати, щоб держава-терорист використовувала спорт для просування своїх політичних інтересів і пропаганди. Я вдячний панові президенту за непохитну позицію щодо відсторонення російських і білоруських спортсменів від офіційних змагань під егідою Міжнародного олімпійського комітету. Доки росія намагається знищити український народ і підкорити інші країни Європи, її представникам не місце у спортивній спільноті світу», — заявив Володимир Зеленський.

Президент Міжнародного олімпійського комітету запевнив главу Української держави у незмінності своєї позиції щодо продовження політики рекомендацій міжнародним федераціям не запрошувати російських і білоруських спортсменів на міжнародні змагання.

«Ще не настав час, щоб зняти таку заборону», — резюмував Томас Бах.

Володимир Зеленський і президент Міжнародного олімпійського комітету обговорили стратегію розвитку українського спорту після війни.