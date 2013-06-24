Робота в державних установах не має зупинятися навіть під час знеструмлень. Уряд затвердив чіткі технічні вимоги, які держустанови визначатимуть при тендерних закупівлях інтернет-послуг у провайдерів. Кожен ЦНАП, лікарня та будь-який комунальний заклад має забезпечувати працівників і відвідувачів безперебійним доступом до інтернету під час блекаутів. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Що змінюється?

1. Провайдери мають забезпечувати держоргани інтернетом, який безперебійно працює під час знеструмлень.

2. Швидкість інтернету залежатиме від кількості працівників і відвідувачів організації:

▪️ до 20 користувачів — не менш ніж 100 Мбіт/с

▪️ 20-100 користувачів — 500 Мбіт/с

▪️ понад 100 користувачів — 1 Гбіт/с.

3. Установи зі 100+ людьми мають підписувати контракт з двома провайдерами, щоб мати резервне під’єднання до інтернету на екстрені випадки.

4. У кожному закладі розгортатимуть відкриті Wi-Fi зони в місцях очікування та обслуговування громадян. Так українці користуватимуться стабільним інтернетом, якщо він зник удома.

Тендери з новими умовами держустанови укладатимуть після завершення чинних договорів.

Працюємо, щоб ви мали стабільний інтернет у кожному куточку країни.