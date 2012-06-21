– Президентe Зеленський, чи боїтесь ви вторгнення російських військ на сході України?

– Жодного страху зараз бути не може, адже будь-яке намагання розширити агресію проти України означатиме удар по безпеці всієї Європи. Це відчує кожна країна континенту. Ми готові до будь-яких варіантів розвитку подій – все ж враховуйте, що війна проти нас триває з 2014 року. І це – жорстока війна із застосуванням безпілотників, артилерії, бронетехніки, мін. Тільки за останні три місяці ми втратили близько 30 військових, гинуть і мирні мешканці Донбасу. На східному кордоні і в Криму Росія розмістила близько 80 тисяч військових, до яких слід додати ще тридцять тисяч проросійських бойовиків та офіційних військових РФ на Донбасі. Точно не в інтересах Європи, щоб такий військовий потенціал могли використати за прямим призначенням, як цього бажатиме Москва. Розширення війни може принести тільки нові страждання та проблеми всім, і ніхто не отримає від того користі.

– Але якби Путін наказав своїй армії здійснити похід на Україну, чи були б ви готові захиститися?

– Від початку моєї роботи на посаді Президента ми робили все, що можливо, для активізації переговорів і пошуку мирного рішення. Ми завжди готові повернутися до змістовної дипломатичної розмови, закликаємо Росію до цього ж. Зрозуміло, що українці захищатимуться, як ми й робимо це з 2014 року. Не може бути жодної альтернативи збереженню нашого суверенітету та державної незалежності, тим більше що бойові дії відбуваються на нашій землі, а не на чужій території. Але зараз першочерговий захист – це робити все, щоб не допустити розширення агресії. І в цьому Україна потребує максимально дієвої підтримки від усіх.

– Якщо військова криза загостриться, чи готові ви зробити ставку на допомогу своїх західних союзників?

– Зараз ми відчуваємо дуже потужну підтримку від наших друзів – у країнах Євросоюзу, в Британії, у США, в Канаді та інших державах. Але поки російські війська залишаються на нашому кордоні та на окупованій території. Тому маємо робити більше для захисту нормального порядку у Європі та наших спільних цінностей. Це ж війна не за територію як таку. Це тиск на демократичний лад на нашому континенті, це намагання позбавити сенсу принцип непорушності кордонів у Європі та право народів самостійно визначати свою долю. У цьому контексті я дуже розраховую на активну роль Італії та її лідерів на підтримку України.

– Яким чином?

– Росія не припиняє спроб дестабілізації нашої країни, а через нас – і Європи. Хвилі дезінформації, популяризація конспірологічних теорій змови, підтримка розколів у європейських суспільствах, намагання втручатись у вибори в різних країнах, кібератаки – все це робиться цілеспрямовано та системно. Ви це добре знаєте. Але найбільш цинічним все ж є те, що відбувається на сході України, тож я запрошую представників італійських політичних сил особисто відвідати Донбас, щоб на власні очі побачити наслідки війни, що триває. Очікую також і на започаткування особистих контактів з новим італійським керівництвом з метою розвитку подальшого плідного діалогу між нашими країнами в усіх сферах взаємного інтересу. Україна та Італія мають значний невикористаний потенціал і в наших економічних відносинах.

– Коли у 2014 році Москва вторглася в Крим, ніхто не втрутився. Чому НАТО чи інші повинні робити це зараз на Донбасі?

– В історії людства було багато моментів, коли треба було діяти рішучіше, щоб не допустити трагедії. Захоплення Криму змінило дуже багато в житті Європи – навіть якщо ще не всі європейці усвідомлюють, які зміни відбулись. Окупований Крим став джерелом небезпеки для всього регіону Чорного моря. До 2014 року в Криму не було політичних репресій чи переслідувань за релігійною ознакою, там не було масштабних екологічних катастроф, там не було загрози розміщення ядерної зброї. Усе це тепер там є – через російську окупацію. Більш того, поведінка Москви може надихнути й інші країни забрати в сусідів частину територій.

– Які ви бачите можливості для повернення до миру?

– Сьогодні Україна потребує дій. І найкраще для цього – дати нам План дій щодо членства в НАТО. Наші Збройні Сили стримують єдину агресію у Європі, ми вистояли вже понад 7 років і постійно вдосконалюємось. Це точно не секрет для тих наших друзів із НАТО, які приїжджають в Україну, беруть участь у спільних навчаннях з нашими військовими, проводять тренінги. Ми розуміємо, що Україна має відповідати стандартам НАТО, й проводимо необхідні реформи. Однак не можна зводити все лише до реформ, і особливо зараз, коли явно не реформи здатні не допустити розширення російської агресії.

– На початку свого терміну ви, безумовно, були більш мирно налаштованим. Що зробило вас таким «мілітаристським» Президентом?

– Коли намагаєшся припинити війну, яка забрала вже близько 14 тисяч життів, то дійсно стаєш жорсткішим. Але це від упевненості: можна встановити мир, можна повернути нормальне демократичне життя, можна не допустити погіршення ситуації в нашому регіоні та розширення війни. Що для цього потрібно? Реалістичність позицій, справедливість на переговорах та готовність виконувати ті зобов’язання, які беруться сторонами. Україна пропонує саме такий підхід. Головне, щоб Росія робила те саме.