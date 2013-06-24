Угода про створення спільного із США Інвестиційного фонду відбудови покликана не лише зміцнити оборону України сьогодні, а й створити платформу довгострокового партнерства з найбільшою економікою світу. На цьому наголосив Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету Міністрів 2 травня, передає пресцентр Урядовий портал.

Він зазначив, що підписання угоди — історичне досягнення, яке вписується в масштабну програму посилення України, забезпечення миру та безпеки.

«Для України важливо не просто завершити цю війну, а досягти справедливого миру, який наступить після цього. Це означає масштабне відновлення за принципом “краще, ніж було”. Це означає членство в ЄС. Це означає сильну економіку, засновану на інноваціях та розвиненому оборонно-промисловому комплексі», — наголосив Глав Уряду.

Він переконаний, що міцна економіка в поєднанні зі стратегічними партнерствами із США, Європою, Великою Британією, Канадою та західним світом стануть найкращою гарантією безпеки.

Крім того, Денис Шмигаль підкреслив, що укладання угоди допоможе забезпечити надійніший захист країни вже сьогодні завдяки американським системам ППО та сучасному озброєнню.

«Ця угода — також сигнал кремлівському режиму, що США залишаються з Україною і готові нас підтримувати», — зазначив Прем’єр-міністр.

Він також повідомив, що сьогоднішнім завданням є продовження і завершення юридично-дипломатичної роботи та підписання технічних угод, що створять необхідний інструментарій для реалізації партнерства із США.